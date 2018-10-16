Sınav kalemleri köylerde okuyan öğrencilere dağıtılacak

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye geneli uygulanan ‘Genç dönüşüm’ projesi kapsamında geçtiğimiz hafta sonu ilçe genelinde Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) sınavının yapıldığı 20 okul kapısında stant açan gönüllüler, adaylara dağıtılan kalem, silgi ve kalemtıraşları topladı.

ÖĞRENCİLERE DAĞITILACAK

Toplanan kalem ve kırtasiye malzemeleri, Yenişehir mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde düzenli bir şekilde paketlendi. Gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından toplanan ve paketlenen malzemeler, ilçe kırsalındaki köy öğrencilerine dağıtılacak.