Sınav kaygısını azaltmak için YKS tatbikatı

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı nitelikli okullar arasında da yer alan Gülşen Batar Anadolu Lisesince 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen YKS'ye hazırlık sınavı, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

ÖSYM'nin tüm kurallarının eksiksiz uygulandığı sınava, öğrenciler polis tarafından üstleri arandıktan sonra alındı.

UYULMASI GEREKEN KURALLAR HATIRLATILDI

Öğrencilere poşet içerisinde, kalem, silgi, mendil, kalemtıraş ve mendil verildi. Su şişelerinin etiketlerinin söküldüğü sınavda, yasak olan eşyalar da emanete alındı. Soru kitapçıklarının poşet içerisinde teslim edildiği sınavda öğrencilere, uyulması gereken kurallar da hatırlatıldı.

Başlama saatinden sonra okula gelen öğrenciler ise sınava alınmadı. Sınavda, Okul Müdürü Zekariye Efiloğlu başkanlığındaki 3 idareci ve 20 öğretmen gönüllü olarak görev yaptı. Deneme sınavının sonuçlarına göre öğrencilerin başarı düzeyleri de ölçülmüş olacak.