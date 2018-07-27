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Sınav memnuniyeti anketi

ÖSYM, yıllık sınav takviminde yer alan tüm sınavlara giren adaylara yönelik memnuniyet anketi uygulaması başlattı.

AA | 27.07.2018 - 12:15..
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Sınav memnuniyetini ölçmek amacıyla anket kararı alan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ilk anketi 2018-TUS İlkbahar sınavına giren adaylarla yaptı. Anketler, sınavda başarı sağlayarak bir uzmanlık alanına yerleşenler ve sınavda başarı elde edemeyen adaylarla yapıldı.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, ÖSYM başvuru merkezi hizmetleri ile ilgili memnuniyet oranı yüzde 98, 2018-TUS İlkbahar kılavuzunun yeterli ve açıklayıcı olması ile ilgili memnuniyet oranı ise yüzde 94 olarak belirlendi. Adayların sınav binası ve sınav salonunun uygunluğundan memnuniyet oranı ise yüzde 95 oldu.

Sınav salonu görevlilerinin tutumundan memnuniyet oranının yüzde 95 olarak tespit edildiği anketlerde, sınav sonuçlarının zamanında açıklanmasından dolayı da memnuniyet oranı yüzde 90 oldu.

Sınav memnuniyeti anketi

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