Sınav öncesi akıllı telefonu bırakınca il birincisi oldu

Sivas’ta yaşayan 18 yaşındaki Yunus Emre Karataş Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal kısmında soruların tamamını cevaplayarak Türkiye 63.sü Sivas il birincisi oldu. Sağladığı bu başarı sonrası eğitim gördüğü Sivas Kapsam Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen törenle tam altın hediye edildi.

SAYISALDA TÜRKİYE 63'ÜNCÜSÜ SİVAS'TA İL BİRİNCİSİ

Yunus Emre Karataş başarısını ibadet, dua ve akıllı telefon kullanmamaya borçlu olduğunu söyleyerek, “Bu yıl üniversite sınavına girdik. Sayısalda Türkiye 63’üncüsü olma ve Sivas il 1’ incisi olma başarısını elde ettim. Herkes çalışıyor ama maddi anlamda değil de birazda manevi anlamada girmek gerekiyor. İnsanın yüce Rabbimle yakınlığı ve yaptığımız ibadetlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. İbadet motivasyonu arttırıyor." diye konuştu.

Akıllı telefonu bırarakar doğru bir karar verdiğini aktaran Karataş, "Sınav döneminde akıllı telefonu bırakıp yerine tuşlu telefon aldım. Çünkü tuşlu telefon çok fazla vaktimi alıyordu. Sınava girecek arkadaşlara tavsiyem de telefon vakit öldürüyor istemesek de telefonu kullanıyoruz ve vaktimizi çalıyor. Sınavda başarı isteyenler tuşlu telefon kullanabilir." dedi.

"ÖĞRENCİM BİZLERİ GURURLANDIRDI"

Sivas Kapsam Eğitim Kurumları müdürü Ertuğrul Aslan, “Öğrencimiz elde ettiği derecelerle bizleri gururlandırdı. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. Devam eden hayatında da başarılar diliyorum. Başarı kültürünü içselleştirmiş ve benimsemiş eğitimcileriz. Yıllar boyunca içinde bulunduğumuz eğitim sektöründe başarılar elde ettik ve etmeye devam edeceğiz. Öğrencimize de bundan sonraki hayatında başarılar diyorum” ifadelerini kullandı. Karataş'ın anne ve babası çocukları ile gurur duyduklarını belirterek çok mutlu olduklarını ekledi.