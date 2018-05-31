Sınav öncesi sessizlik uyarısı

İzmir, Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aliağa Ortaokulu ve Aliağa Anadolu Lisesi’nde yapılacak olan sınavlarda 144 öğretmen de görev yapacak.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, sınav gününde özellikle araç sürücülerini rahatsız edici şekilde korna çalmamaları konusunda duyarlı davranmaya davet etti.

SINAV İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Hafta sonu yapılacak merkezi sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. İki bölüm halinde uygulanacak sınavda öğrencilere 90 soru yöneltilecek. 09.30’da başlayacak sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek.

11.30’da başlayacak ikinci bölümde ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden 20’şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek. İkinci bölüm sınavı 60 dakika sürecek. İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak.

BELGESİ OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK

Öğrenciler, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı renkli sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. 2 Haziran’da yapılacak merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran’da açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI 3 HAZİRAN'DA

Milli Eğitim Bakanlığı 3 Haziran 2018 tarihinde ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yapacak. Bursluluk sınavına Aliağa’dan 438 öğrenci girecek. Sınav Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek.

100 SORU, 120 DAKİKA

Saat 10.00’da yapılacak olan İOKBS 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için gerçekleştirilecek. Sınavda dört seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınav sonuçları 18 Temmuz’da erişime açılacak. Sınav gününde özellikle araç sürücülerini rahatsız edici şekilde korna çalmamaları konusunda duyarlı davranmaya davet eden Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, sınava girecek tüm öğrencilere de başarılar diledi.



