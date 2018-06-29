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Sınav öncesi sosyal medya önerisi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu gerçekleşecek. Uzmanlar adayların sosyal medyayı daha kullanmalarını istedi.

DHA | 29.06.2018 - 16:29..
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Psikolojik Danışmanlık Rehberlik (PDR) Koordinatörü Özen Yazgan, "Bu dönemde duygusal olarak kendilerini güçlü tutsunlar. Sosyal medya detoksu yapsınlar ve telefonlarına daha az baksınlar" dedi.

KENDİNİZE GÜVENİN

Adayların bu dönemde fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kendilerini güçlü tutmalarının önemli olduğunu vurgulayan Özen Yazgan, "Bundan sonra yaptıkları hazırlıklardan, çalışmalardan ziyade duruşlarıyla, kendilerine güvenleriyle ve odaklanmalarıyla fark yaratabilecekleri bir durumdalar. Öncelikle bunun farkında olmaları gerekiyor. Ne olursa olsun hayatlarındaki duruşları onların değerini belirleyecek. Üniversiteye gitmek elbette bir avantaj ama yaşamdaki tek yol bu değil. Kendilerine güvensinler ve değerlerinin farkında olsunlar. "diye konuştu.

Sınav öncesi sosyal medya önerisi

DUYGUSAL OLARAK GÜÇLÜ DURUN

Sınav zamanı adaylara duygusal olarak güçlü olmalarını öneren Özen Yazgan,"Bunun için öncelikle sosyal medya detoksu yapabilirler. Kendilerini kaygılandıracak, endişelendirecek akrabaları, arkadaşları varsa onlarla biraz daha az görüşsünler. Telefonlara daha az baksınlar böylece zihinlerini de dinlendirmiş olurlar. Sınav zamanı ise zor bir soru ile karşılaştıklarında umutsuzluğa kapılmasınlar, hemen ardındaki soru ile devam etsinler. Bir şeyleri değiştirebileceklerini düşündükleri tek an içinde bulundukları andır. Ona odaklanmaları lazım. Bu süreçte hasta olmamaya ve mümkün olduğunca kendilerini iyi hissedecekleri aktiviteler yapmaya çalışsınlar." dedi.

Sınav öncesi sosyal medya önerisi

BELGELERİNİZİ HAZIR BULUNDURUN

Adaylara sınav günü ise bir saat önce sınav yerinde olmalarını tavsiye eden Yazgan, "Sınava geç kalma paniği çocukta kaygı yaratabilir. Bu nedenle erkenden sınav yerinde olmak temkinli bir davranış olacaktır. Sınav için gerekli belgeleri ise mutlaka bir gün önceden hazırlasınlar. Belgelerin nerede olduğunu evdeki diğer kişilere de söyleyebilirler. Böylece sabah yaşanacak bir telaş anında herhangi bir şey unutulmaz. Bu ön hazırlık yapıldığı taktirde sabah da bir sıkıntı yaşanmayacaktır. " şeklinde konuştu.

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