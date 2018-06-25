Sınav öncesi uyku bozuklukları

Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, sınav zamanı öğrencilerde görülen uyku bozuklukları hakkında önemli bilgiler paylaştı. 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), az bir zaman kaldı.

Üniversite adayları bu süreçte düzenli biçimde uyumalılar. Öğrencilerin daha fazla ders çalışmak için uykularından feragat etmemeleri konusunda uzmanlar uyarıyor.

ÖĞRENCİLERDE UYKU BOZUKLUKLARI

Sınav stresinden ötürü öğrencilerin çeşitli sorunlar yaşayabildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, "Sınava son hafta kalan öğrencilerde sınava hazırlık aşamasında bulundukları için o hafta kaygıların artmasından kaynaklı uyku bozukluğu yani uyku uyuyamama problemi yaşanıyor. Bu zamanda karın ağrısı, baş ağrısı ve vücudun belirli bölgelerinde ağrılar oluşabilmekte ve sınav stresi çeken öğrencilerde genel yakınmalar olabilmektedir." dedi.

"UYKUSUZLUK HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR"

Uykusuzluk sorununun bazen uzun süreli olabileceğini söyleyen Dr. Osman Demir, "Kişi bazen bir veya iki gece uykusuzluk çeker ancak bu durum bazen haftalar, aylar ve hatta yıllar sürebilir. Yapılan araştırmalar da uykusuzluk en sık kadınlar ve ileri yaştaki kimselerde görüldüğü kanıtlanmıştır. Uykusuzluğun sebebi sonucu psikiyatrik bir probleminiz varsa kötü bir uykuya sahip olursunuz. Altta yatan hastalığın tedavisi uykunuzu düzeltmede yardımcı olabilir. Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da uykusuzluğa neden olabilir. Eğer uyku problemi bir aydan daha uzun süredir devam ediyorsa, sizin günlük işlevlerinizi bozuyor ise mutlaka doktorunuza başvurun." diye konuştu.