taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.316
USD
3,6135
EURO
3,8798
ALTIN
142,75
PETR
51,8900

Sınav soruşturmaları için özel büro kuruldu

Sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca önceden sızdırıldığı iddialarının soruşturulması için özel büro kuruldu.

17.03.2017 - 16:34
  1. Haberler
  2. Gündem

sınav

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Savcısı Yüksel Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından bazı başsavcıvekilleri ve cumhuriyet savcılarının görevlerinin yeniden düzenlendiği Ankara Adliyesinde, Başsavcı Kocaman'ın talimatıyla oluşturulan "Sınav Suçları Soruşturma Bürosunda" 4 cumhuriyet savcısı görev yapacak. Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun, büronun koordinatörlüğünü üstlenecek.

Büro, geçen yıllarda düzenlenen KPSS, LYS, Polis Koleji, Polis Akademisi ve Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı'nın da arasında olduğu birçok sınava ilişkin soruşturmaları yürütecek.

Büronun koordinatörü olan Savcı Coşkun, halen Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görev yapıyor ve FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin bazı soruşturmaları yürütüyor.

MERCEK ALTINA ALINAN SINAVLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıllarda düzenlenen yaklaşık 50 sınavın sorularının, FETÖ/PDY tarafından sızdırılıp sızdırılmadığını ve başka usulsüzlükler yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Başsavcılığın soruşturduğu sınavlar arasında "2010-KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı, 2010-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı, 2012-KPSS, 2014-LYS, 2005-2013 dönemindeki komiser yardımcılığı sınavları, 2009 Polis Koleji Sınavı, 2012 Polis Akademisi Sınavı, 2011 Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı, 2012 Astsubaylık Sınavı, 2010 SHÇEK Müfettiş Yardımcılığı Sınavı, 2014 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınavı" bulunuyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hüseyin Gülerce Bülent Arınç'ı yalanladı

Hüseyin Gülerce Bülent Arınç'ı yalanladı

162
Ali Fuat Yılmazer hakim karşısına çıktı

Ali Fuat Yılmazer hakim karşısına çıktı

104
Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

220
NATO Türkiye'nin Avusturya'ya yaptırımı konusunda endişeli

NATO Türkiye'nin Avusturya'ya yaptırımı konusunda endişeli

53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Merkel'den yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Merkel'den yanıt

174
Evlilik programlarının kapatılmasına sunucularından tepki

Evlilik programlarının kapatılmasına sunucularından tepki

450
Rotterdam'da Türkler protesto gösterisi yapacak

Rotterdam'da Türkler protesto gösterisi yapacak

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM