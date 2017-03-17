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Sınav soruşturmasında FETÖ'den 42 tutuklama

Ankara'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 55 kişiden 42'si tutuklandı.

17.03.2017 - 03:06
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Sınav soruşturmasında FETÖ'den 42 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü giriş sınavında ve polis akademisine giriş sınavında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarınca sorgulanan şüphelilerden 42'si tutuklanma, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE POLİS AKADEMESİ SINAVLARINDA USULSÜZLÜK

Hakimlik, şüphelilerin sorgularının ardından Tarım Reformu Genel Müdürlüğü giriş sınavında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 30, polis akademisine giriş sınavında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle de 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Hakimlik, 13 şüphelinin ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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