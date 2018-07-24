Sınava alınmayan öğrenciler ÖSYM'den açıklama bekliyor

Sınava giriş belgelerinin üst kısmındaki Samsun/Merkez ibaresine aldananlar, belgenin adres kısmındaki 19 Mayıs ibaresini, yetkililerin uyarısıyla öğrenip 43 kilometre uzaktaki asıl sınava girecekleri okula yetişmeye çalışmıştı.

"MAĞDURUZ"

Bu adaylardan Caner Sevinç, "Samsunluyum, ilimi iyi biliyorum. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Mağduruz. ÖSYM’ye itiraz edeceğim ama belgede açık adres de yazdığından sonuç çıkacağını sanmıyorum. ÖSYM açıklama yapmalı." dedi.

"EMEĞİMİZ BOŞA GİTTİ"

Büşra Baş ise, "Aynı isimli iki okul olduğunu anladım ama sınav kağıdında merkez yazdığı için o okul olduğunu tahmin ettim. Açık adres küçük puntolarla yazılıydı. Cİ-MER’e itiraz ettim. Belgede merkez yerine 19 Mayıs yazmalıydı. Emeğimiz boşa gitti." diye konuştu.