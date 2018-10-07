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Sınava eşini yetiştirdi ama kendisi kaçırdı

Çorum'da sınava başka bir yerde giren eşini yetiştiren Murat Emecen, yaşadığı zaman kaybı nedeniyle sınava alınmadı.

DHA | 07.10.2018 - 14:49..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle Çorum’da sınav merkezlerinde güvenlik önlemleri alındı.

SAAT 10'DAN SONRA KAPILAR KAPATILDI

Sınav girişinde adaylar didik didik arandı, su dışında herhangi bir eşyanın içeriye alınmasına izin verilmedi. Geç kalan adaylar, sınava yetişebilmek için koşmak zorunda kaldı. Saat 10.00'da sınavın gerçekleştirildiği binaların kapıları kapatıldı.

Sınava eşini yetiştirdi ama kendisi kaçırdı

SINAVA ALINMADI

Kentte, başka bir okulda sınava giren eşini bırakan Murat Emecen, kendisinin sınava gireceği Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne geldi. Ancak yaklaşık 1 dakika geç kalınca sınava alınmadı.

Sınava eşini yetiştirdi ama kendisi kaçırdı

PARK YRİ ARADI, SINAVA GEÇ KALDI

Bir süre kapının önünde bekleyen Okul civarında park yeri bulamadığı için geciktiğini anlatan Murat Emecen, bir süre bekledikten sonra ayrıldı.

İbrahim Karataş adlı başka bir aday da otomobilini park etmek için park yeri ararken, zaman kaybı yaşayıp, sınava yetişemediğini ifade etti.

Sınava eşini yetiştirdi ama kendisi kaçırdı

Sınava eşini yetiştirdi ama kendisi kaçırdı

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