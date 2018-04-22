Sınava hazırlanan adaylara uzmanlardan uyarı

Üniversite sınavlarının yaklaştığı şu günlerde sıcaklar da etkisini iyice göstermeye başladı. Yıl boyunca düzenli biçimde çalışan üniversite adayları, sınav gününü heyecanla beklemeye başladılar.

Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte öğrenciler üzerinde olumsuz etki yapacağı konusunda uzmanlar uyarıyor.

Psikolog Dr. Ömer Faruk Öndağ, ilkbaharda kendilerini yorgun, isteksiz ve bitkin hissettikleri için ders çalışmayı bırakan üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, çok uyumamaları, su içmeleri ve spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.





"YARIŞTAN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Öğrenciler arasında bir yarışın söz konusu olduğunu aktaran Öndağ, "Püf nokta bu yarıştan asla vazgeçmemekten ve pes etmemekten geçiyor. Güvenli yer diye bir yer var. Bu güvenli yer geçmişte yaşadığınız bir anı veya gelecekle ilgili bir hayal olabilir. Strese girdiğinizde veya sıkıntıya düştüğünüz zaman hemen orayı hayal edeceksiniz. Orada birkaç dakika kalmak seni toparlayacak yoluna daha iyi şekilde devam edeceksin." dedi.

Öndağ, ilkbaharda bütün canlıların değişime uğradıklarını ve uykusuzluk hissettiklerini hiçbir şey yapmak istemediklerini belirtti.

SİNSİ BİR DÜŞMAN: İLKBAHAR

Birçok öğrencinin ilkbahar yüzünden treni kaçırdığını belirten Öndağ, "Son 400 metrede kim ipi göğüslerse o götürecek. Çok muazzam bir kazanç elde edecek. Ancak çocukları bilmediği ve görmediği sinsi bir düşman bekliyor. O da ilkbahar. İlkbahar da geliyor öğrenciyi bir süpürüp götürüyor. Sınav stresi zaten öğrencinin üzerinden silindir gibi geçiyor. Öğrenciler, ilkbaharda kendilerini yorgun, isteksiz ve bitkin hissettikleri için ders çalışmayı bırakıyorlar." şeklinde konuştu.

YAPILACAKLAR LİSTESİ

Özdağ, "Normal uyku saatinizden fazla asla uyumayın. Ne kadar çok uyursanız o kadar yorgun ve kötü olursunuz. Normal saatiniz neyse o kadar uyuyun. Her gün içtiğinizden 4-5 bardak fazla su için. Vücudun ihtiyacı var. O suyu ona vereceğiz. Her gün 30-35 dakika fazladan spor yapacaksınız. Bahar dönemi beden efor sarf etmek istiyor. Bir ay yapın yetiyor zaten. Horon oynayın, halay çekin veya müziği açıp tepinin."