taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

Sınava hazırlanan adaylara uzmanlardan uyarı

İlkbaharın gelmesiyle birlikte yaşanan yorgunluğunun öğrencileri etkileyebileceğini belirten uzmanlar, sınava hazırlanan gençlere uyarılarda bulundu.

AA | 22.04.2018 - 10:30..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Sınava hazırlanan adaylara uzmanlardan uyarı

Üniversite sınavlarının yaklaştığı şu günlerde sıcaklar da etkisini iyice göstermeye başladı. Yıl boyunca düzenli biçimde çalışan üniversite adayları, sınav gününü heyecanla beklemeye başladılar.

Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte öğrenciler üzerinde olumsuz etki yapacağı konusunda uzmanlar uyarıyor.

Psikolog Dr. Ömer Faruk Öndağ, ilkbaharda kendilerini yorgun, isteksiz ve bitkin hissettikleri için ders çalışmayı bırakan üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, çok uyumamaları, su içmeleri ve spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Sınava hazırlanan adaylara uzmanlardan uyarı

"YARIŞTAN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Öğrenciler arasında bir yarışın söz konusu olduğunu aktaran Öndağ, "Püf nokta bu yarıştan asla vazgeçmemekten ve pes etmemekten geçiyor. Güvenli yer diye bir yer var. Bu güvenli yer geçmişte yaşadığınız bir anı veya gelecekle ilgili bir hayal olabilir. Strese girdiğinizde veya sıkıntıya düştüğünüz zaman hemen orayı hayal edeceksiniz. Orada birkaç dakika kalmak seni toparlayacak yoluna daha iyi şekilde devam edeceksin." dedi.

Öndağ, ilkbaharda bütün canlıların değişime uğradıklarını ve uykusuzluk hissettiklerini hiçbir şey yapmak istemediklerini belirtti.

Sınava hazırlanan adaylara uzmanlardan uyarı

SİNSİ BİR DÜŞMAN: İLKBAHAR

Birçok öğrencinin ilkbahar yüzünden treni kaçırdığını belirten Öndağ, "Son 400 metrede kim ipi göğüslerse o götürecek. Çok muazzam bir kazanç elde edecek. Ancak çocukları bilmediği ve görmediği sinsi bir düşman bekliyor. O da ilkbahar. İlkbahar da geliyor öğrenciyi bir süpürüp götürüyor. Sınav stresi zaten öğrencinin üzerinden silindir gibi geçiyor. Öğrenciler, ilkbaharda kendilerini yorgun, isteksiz ve bitkin hissettikleri için ders çalışmayı bırakıyorlar." şeklinde konuştu.

Sınava hazırlanan adaylara uzmanlardan uyarı

YAPILACAKLAR LİSTESİ

Özdağ, "Normal uyku saatinizden fazla asla uyumayın. Ne kadar çok uyursanız o kadar yorgun ve kötü olursunuz. Normal saatiniz neyse o kadar uyuyun. Her gün içtiğinizden 4-5 bardak fazla su için. Vücudun ihtiyacı var. O suyu ona vereceğiz. Her gün 30-35 dakika fazladan spor yapacaksınız. Bahar dönemi beden efor sarf etmek istiyor. Bir ay yapın yetiyor zaten. Horon oynayın, halay çekin veya müziği açıp tepinin."

Sınava hazırlanan adaylara uzmanlardan uyarı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kızının yardımıyla okuma yazma öğreniyor
Bedensel engelli olduğu için okula gönderilmeyen, 40 yaşındaki Dursun Onay, 5 yaşındaki kızından yardım alıyor.
Ayşe teyze, tarlada çalışırken okuma yazma öğreniyor
İzmir'de şehir merkezine 150 kilometre uzaklıktaki dağ mahallesinde yaşayan Ayşe Arıcıoğlu, okuma yazma seferberliğiyle öğrenci oldu.
Bakan Yılmaz: Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önümüzdeki dönem çocuklara kodlama dersinin uygulamasını yapabilmeleri için tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planladıklarını bildirdi.
Yılmaz: Öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınava başvuru sayısının 996 bine ulaştığını açıkladı. Yılmaz, hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceklerini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ firarisi Adil Öksüz yakalanmak üzere

FETÖ firarisi Adil Öksüz yakalanmak üzere

71
Barcelona 30. kez Kral Kupası'nı kazandı

Barcelona 30. kez Kral Kupası'nı kazandı

6
Kendisine benzeyen kadını öldürüp kimliğine büründü

Kendisine benzeyen kadını öldürüp kimliğine büründü

12
ABD'nin Filistin raporunda İsrail işgali yok sayıldı

ABD'nin Filistin raporunda İsrail işgali yok sayıldı

63
Aykut Kocaman: Neden kan akmadı

Aykut Kocaman: Neden kan akmadı

166
Sözcü Meral Akşener manşetleriyle çıkmaya başladı

Sözcü Meral Akşener manşetleriyle çıkmaya başladı

97
Doğalgaz artık yerli ünitelerle çıkarılacak

Doğalgaz artık yerli ünitelerle çıkarılacak

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM