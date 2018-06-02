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Sınava koşarak yetiştiler

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) son anda yetişen öğrenciler koşarak okula geldi. Geç kalanlar ise salon görevlileri tarafından sınava alınmadı.

DHA | 02.06.2018 - 12:15..
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Zonguldak'ta sınava girecek öğrenciler, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okulların önünde toplandı.

Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler, girişte yapılan kontrollerin ardından okula alındı. Sınavın başlamasına dakikalar kala okul önüne gelen bazı öğrenciler, koşarak içeri girdi.

Sınava koşarak yetiştiler

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMADI

Sınavın başlamasının ardından gelen bazı öğrenciler ise görevliler tarafından içeri alınmadı. Sınav boyunca sınıflarda ter döken öğrencilerin aileleri de okul önünde heyecanla bekleyerek dualar etti. Polis ekipleri okulların çevresinde gürültüye karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

Sınava koşarak yetiştiler

Sınava koşarak yetiştiler

Sınava koşarak yetiştiler

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