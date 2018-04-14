Sınavda bebeğini emzirdi, üniversiteyi kazandı

Cihantab Ahmedi'nin okuma aşkı engel tanımadı. Kucağında bebeğiyle üniversite sınavına giren Ahmedi'nin görüntüsünü sınavda gözlemcilik yapan bir öğretmen tarafından çekildi.

EKONOMİ BÖLÜMÜNE KABUL EDİLDİ

Ahmedi'nin İki aylık bebeği yanındaydı, sınav sorularını yanıtlarken bebeğini emzirdi. Tam bu sırada bir öğretmen fotoğrafını çekti. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılınca Ahmedi, tüm harçları bir kadın siyasetçi tarafından karşılanmak üzere üniversitenin ekonomi bölümüne kabul edildi.

KENDİSİNE DAİRE KİRALANDI

Kadın öğrencinin tüm eğiitm ve diğer masrafları hayırsever siyasetçi tarafından karşılandı. Cihantab Ahmedi'nin fotoğrafları dünyada milyonlarca kez paylaşıldı. Öte yandan, Afganistan Cumhurbaşkanı'nın ikinci yardımcısı tarafından bir de daire kiralandı.