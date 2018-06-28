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Sınavda ilk 15 dakikaya dikkat

Uzmanlar hafta sonu yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencileri uyararak, ilk 15 dakikalık zamanın önemine dikkat çekti.

İHA | 28.06.2018 - 15:02..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Bu hafta sonu yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi uzmanlar öğrenci ve velilere uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili bilgi veren Uzman Klinik Psikolog Özlem Soysal, sınav öncesinde ne kadar iyi hazırlanmış olsa da her öğrencinin az çok eksikliklerinin olabileceğinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

BİLGİYE DAYALI SORULARDAN BAŞLAYIN

Öğrencilerin bu nedenle sınava girerken kaygı duyabileceğini belirten Özlem Soysal, sınav zamanında öğrencilerin en fazla kaygı duyduğu zaman diliminin ise ilk 15 dakika olduğunu kaydetti.

Özlem Soysal, bu zaman diliminde öğrencilerin yapması gereken en önemli durumun yoruma dayalı değil de direkt bilgiye dayalı sorularla başlamaları olduğunu dile getirdi.

Sınavda ilk 15 dakikaya dikkat

DİKKAT DAĞINIKLIĞINI NEFES EGZERSİZLERİ İLE ÇÖZÜN

Öğrencilerin sınav esnasında dikkatlerinin dağılabileceğine değinen Özlem Soysal, "Dikkatlerinin dağıldığını düşünen öğrenciler nefes egzersizleri yapabilirler. 20-30 saniye burundan nefes alıp ağızdan yavaş yavaş vererek bundan kurtulabilirler. Öğrenci kendini hangi alanda iyi hissediyorsa o alanda başlamalıdır sınava." dedi.

BİLMEDİĞİNİZ SORULARLA ZAMAN KAYBETMEYİN

Özlem Soysal, "Öğrenciler özellikle bilmediği sorulara çok fazla yoğunlaşmamalı, boş bırakıp zaman kaldıktan sonra geri dönüp bakmalıdır. Bu sürede öğrencilerimize en büyük tavsiyemiz sınavdan bir gün önce ders çalışmamaları. Öğrenci bu zamanda da ders çalışırsa heyecanı ve kaygısı yükselebilir. Bunun yerine açık alanda belirli aralıklarla yürüyüş yapmak, dinlenmek ve mutlu olabileceği aktiviteler yapabilirler. Öğrenciler yine sınavdan bir gün önce uyku saatlerine dikkat etmeli, özellikle uyku gelmeden yatağa gidilmemelidir." şeklinde konuştu.

Sınavda ilk 15 dakikaya dikkat

SINAV SABAHI AĞIR KAHVALTI YAPMAYIN

Özlem Soysal, "Sınav sabahı da ağır bir kahvaltı yerine hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Ayrıca sınava giderken de rahat hareket edebileceği kıyafetler giymelidir. Aileler çocuklarının yanında olduğunu hissettirmeli. Öğrencilerle son günlerde sınav konusunda konuşmamalı. Öğrencilere her koşulda yanlarında olacakları güveni verilmelidir. Bu yarış değil, sadece sınavdır. Aileler ne olursa olsun öğrencilerin yanında olmalıdır. Belki hayatlarının ilk sınavıdır ama son sınavları olmayacaktır. Çocuğu zekasını sınavla ölçmemeliyiz, bir yıl boyunca çalışan öğrencinin gireceği sınavda kaygılanıp heyecanlanması ile sınavı kötü geçmiş olabilir. Aile her ne olursa olsun çocuğunun yanında olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sınavda ilk 15 dakikaya dikkat

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