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Sınavda rahatsızlanan Ecenur hastaneye kaldırıldı

Bursa'da YGS sınavına giren Ecenur Parlak, sınavın başlamasının ardından fenalaşınca ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

12.03.2017 - 13:19
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Üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için erken saatlerde aileleri ile sınav merkezlerine gelen adaylar yoğun güvenlik önlemleri altında sınava girdi.

2 milyon 265 bin 902 kişinin girdiği sınavda, adaylar salonlara yarım saat öncesinden alınmaya başlandı.

SINAV İÇİN HASTANEDEN GELDİ, RAHATSIZLANDI

Bursa Şehit Piyade Er Nezir Akgül Ortaokulu'nda sınava giren adaylar, sınava yetişebilmek için koşuştururken, aileler heyecanla dışarıda bekledi. Hasta olduğu belirtilen ve hastaneden sınav için gelen Ecenur Parlak, sınav alanında rahatsızlanınca görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

Sınavda rahatsızlanan Ecenur hastaneye kaldırıldı

Okula çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ecenur, üzüntüsü yüzüne yansıdı. YGS, saat 10.00 da başlayayıp, saat 12.40 da sona erdi.

Sınavda rahatsızlanan Ecenur hastaneye kaldırıldı

Sınavda rahatsızlanan Ecenur hastaneye kaldırıldı






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