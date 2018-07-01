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Sınavdan çıkan öğrenci gölette boğuldu

Amasya’da üniversite sınavına girip çıktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bir gölete giden genç boğularak can verdi.

İHA | 01.07.2018 - 20:17..
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Amasya kent merkezinde YKS’ye girip çıktıktan sonra 3 arkadaşıyla birlikte vakit geçirmek üzere Suluova’nın Yolpınar köyünde bulunan gölete giden Mehmet Savcı (19), serinlemek üzere ayağını sulara sokmasının peşinden toprak zeminin koparak kayması üzerine suda kayboldu.

19 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Paniğe kapılan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı kurtarma ekipleri de olay yerine gelerek suda arama yaptı.

3 metre derinlikte bulunan Savcı, kıyıya çıkartıldıktan sonra 112 Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sınavdan çıkan öğrenci gölette boğuldu



Sınavdan çıkan öğrenci gölette boğuldu

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