Sınavdan çıkan öğrenci gölette boğuldu

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Adapazarı'nda otomobil iki kadına çarptı

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Genç Hintler kendi imkanlarıyla yüzme havuzu yaptı

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Fransa'da mahkum cezaevinden helikopterle firar etti

2018 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarında 4-3 mağlup eden Rusya, çeyrek finale çıktı.

İstanbul Taksim'de bir araya gelen LGBT topluluğu Onur Yürüyüşü düzenledi.

Bu yıl 92’ncisi kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı töreninde konuşan Başkan Uysal, Kanal İstanbul Projesi'nin önemine dikkat çekti.

Mevlüt Uysal: Kanal İstanbul Projesi çok önemli

Amasya’da üniversite sınavına girip çıktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bir gölete giden genç boğularak can verdi.

1 Kabe imamına ABD protestosu "Bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar" diyen Kabe imamına Cezayirli bir Müslüman tepki gösterdi.

2 Muharrem İnce-Yılmaz Özdil kavgası Seçimlerden önce Muharrem İnce'yi eleştirerek Akşener'den yana tavır takınan Özdil'e, seçim sonrası İnce'den sert yanıtlar geldi.

3 Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir Daha önce 15 milletvekilini zorla İyi Parti'ye transfer eden Kılıçdaroğlu, "Milletvekili transferleri demokrasinin yüz karasıdır" dedi.

4 YKS'ye koşarak gitti ama yetişemedi 15 dakika kuralının geçerli olduğu YKS'de, kurala takılan öğrencinin çabası yeterli olmadı.

5 Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı İsmail Küçükkaya'nın Muharrem İnce'nin "Adam kazandı" mesajını canlı yayında okumasının yankıları sürüyor. İnce, Hürriyet'e verdiği röportajda gazetecinin nasıl olması gerektiğini söyledi.

6 Oğlunu YKS'ye bırakan baba trafik kazasında öldü Erzurum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kamyonetin kaldırımda yürürken çarptığı kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada ölen kişinin oğlunu sabah saatlerinde YKS'ye bıraktığı öğrenildi.