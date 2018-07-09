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Sınavda 20 üzerinden 20,34 puan aldı, açıkta kaldı

Fransa’da üniversite sınavında 20 üzerinden 20,34 puan alan yüzme şampiyonu Ranitea Gobrait, hiçbir üniversiteden kabul görmedi.

İHA | 09.07.2018 - 10:19..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Üniversite sınavını bonus notu ile azami puanın üzerinde geçen Ranitea Gobrait, başvurduğu matematik fakültelerinden hiçbirinden kabul görmedi.

KABUL EDİLMEDİ

Tahiti Katolik lisesinde eğitim gördüğü bildirilen Ranitea’nın sınavdaki üstün başarısının yanı sıra Polinezya yüzücü şampiyonluklarının olduğu ve akıcı Çince konuştuğu belirtildi.

Genç kızın başvurduğu hiçbir üniversiteden kabul görmemesi okul yönetimince Polinezyalılara ayrımcılık olarak nitelendirildi.

Sınavda 20 üzerinden 20,34 puan aldı, açıkta kaldı


OKUL ARAYIŞINDA

Online sistemle başvurulan üniversitelerin ret cevabından ötürü şok yaşayan genç kız, "Tahiti adasında yaşamanın dezavantajından mağdur olan çok başarılı öğrenci var. Bu durumdaki bir tek ben değilim. Kapıların bizlere kapanmasından dolayı çok üzgünüz, bize de şans verilmeli." dedi.
Öte yandan, genç kızın halen okul arayışında olduğu bildirildi.

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