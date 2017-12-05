Sınavı kazanamayınca evlendirilmek istenen kız çatıya çıktı

Şanlıurfa'da yaşayan lise mezunu H.Ç., özel güvenlik görevlisi olabilmek için sınava girdi. Babası, sınavı kazanamayan genç kızı, evlendirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine korkuya kapılan H.Ç., bugün öğle saatlerinde elinde bıçakla 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi.

BABASI ONA GÜVENMİYOR DİYE ÖLMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Babasının kendisine güvenmediğini, bu yüzden ölmek istediğini söyleyen genç kızı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler önlem alırken, polisler de çatıya çıkarak genç kızla konuşmaya başladı.

Yaklaşık yarım saat süren çaba sonunda ikna olan genç kız elindeki bıçağı attı ve ardından polisler tarafından çatıdan indirildi. H.Ç., hazır bekletilen ambulansla hastaneye götürülürken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.





