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Sınavlarda kimlik doğrulamasında yeni dönem

ÖSYM Başkanlığınca, sınavlara girecek adayların fiziksel özelliklerini doğrulamak amacıyla biyometrik yöntemlerle de kimlik doğrulaması yapılabilecek.

AA | 18.04.2018 - 12:51..
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Sınavlarda kimlik doğrulamasında yeni dönem

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

BİYOMETRİK DOĞRULAMA

Adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, yönetmeliğin 3'üncü maddesine 'biyometrik doğrulama' başlıklı bent eklendi.

Söz konusu bentte, biyometrik doğrulamanın, aday ve görevlilerin fiziksel özelliklerini doğrulamak üzere geliştirilmiş bilgisayar kontrollü, otomatik sistemler kullanılarak yapılan kimlik tespitini" ifade ettiği belirtildi.

Sınavlarda kimlik doğrulamasında yeni dönem

GÜNCEL FOTOĞRAF ŞARTI

Yapılan düzenlemeyle adaylar, ÖSYM Başkanlığınca yapılan sınavlara, kimlik belgesi ve ÖSYM sisteminden alacakları fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi ile girecek. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve geçerlik süresi bitmiş pasaportları kabul edilmeyecek.

SINAV GÖREVLİLERİ DE UYGULAMAYA TABİİ

Biyometrik yöntemlerle de kimlik doğrulaması yapılabilecek. Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimlik ve görevlendirme belgelerini ibraz etmekle yükümlü olacak. Sınav görevlilerinin kimlik doğrulaması da biyometrik yöntemlerle gerçekleştirilebilecek.

Sınavlarda kimlik doğrulamasında yeni dönem

KARTLAR YAKALARDA OLACAK

Sınav görevlileri, kimlik ve görevlendirme belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere ibraz etmek, sınav görevli kartını da sınav süresince görünür bir şekilde yakalarında taşımak zorunda olacak.

Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle, teknik cihazlarla aranılarak ve sınav görevlilerince kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi kontrol edilerek alınacak.

Sınavlarda kimlik doğrulamasında yeni dönem

BELGESİ OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK

Adaylar, sınava girebilmek için kimlik belgesi ve sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorunda olacak. Kendisini tanıtıcı kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi olmayan adaylar sınav binasına alınmayacak ve sınava giremeyecek.

SINAV GEÇERSİZ SAYILACAK

Her ne sebeple olursa olsun sınava alınmış olsa bile kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi yanında olmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak. Sınav binalarında adayların yanlarında sadece sınava giriş ve kimlik belgesi ve ÖSYM kararıyla sınav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar bulunabilecek.

Sınavlarda kimlik doğrulamasında yeni dönem

YASAKLAR LİSTESİ

Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecek.

Sınavlarda kimlik doğrulamasında yeni dönem

ADAY VE FOTOĞRAF KARŞILAŞTIRILACAK

Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olanların ÖSYM'nin iznine tabi ilaç ve gıdalar bu kapsamın dışında tutulacak. Sınav başlamadan önce salon başkanı ve gözetmenlerce adayların kimlik ve sınava giriş belgeleri kontrol edilecek.

Sınava giriş belgeleri kontrol edilirken her adayın yüzüne iyice bakılarak adayı belgelerdeki fotoğraflar ve kimlik belgesindeki fotoğrafla karşılaştırmaları sınav güvenliği açısından zorunlu olacak. Bu iki belge yanında bulunmayan aday sınav salonuna alınmayacak.

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