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Sınavsız ikinci üniversite için kayıtlar başlıyor

Anadolu Üniversitesi’nin (AÜ), yükseköğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olan ya da okumaya devam edenler için açtığı ikinci üniversiteye kayıtlar 11 Eylül’de başlıyor.

DHA | 07.09.2018 - 16:04..
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Anadolu Üniversitesi (AÜ ) Açıköğretim Fakültesi Mevlana Şubesi Müdürü Orhan Kaya, bir örgün programda kayıtlı veya herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olanların sınavsız ikinci üniversitekapsamında istedikleri bir programa kayıt yaptırabildiğini söyledi.

ÖĞRENCİLERE İKİNCİ ÜNİVERSİTE ŞANSI

Orhan Kaya, "Çok isteyerek kayıt yaptırdığı örgün bir programda okuyan, aslında bir mesleği olan ama çalıştığı alanı değiştirmek isteyen, hobisi ya da ilgi duyduğu alan doğrultusunda akademik bilgi edinmek isteyenler ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine yöneliyor. Milletvekili, avukat, mühendis, doktor, öğretmen, asker, akademisyen, ev hanımı, üniversite öğrencisi, emekli gibi çok farklı profiller açıköğretim öğrencisi oluyor" dedi.

Sınavsız ikinci üniversite için kayıtlar başlıyor

SON KAYIT 21 EYLÜL

Orhan Kaya, "Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemindeki ön lisans/lisans programlarından birine, herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler ise açıköğretim sistemindeki önlisans programlarından birine kayıt yaptırabiliyor. Kayıtlar 11 Eylül’de başlayacak, 21 Eylül’de sona erecek" diye konuştu.

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