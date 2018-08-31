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Sınavsız ikinci üniversite

Anadolu Üniversitesi'nde ikinci üniversite imkanı tanınırken, kayıtlar bu yıl için 11 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İHA | 31.08.2018 - 14:01..
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans veya lisans programlarına kayıtların 11 Eylül-21 Eylül tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kayıt için açık öğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar ve diğer yükseköğretim kurumlarının Açıköğretim programlarında okuyan veya mezun olanlar, herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun veya okuyan öğrenciler baş vurabileceği açıklandı. Öğrenciler bilgi almak için AÖF Kilis Bürosuna başvurmaları gerekiyor.

Sınavsız ikinci üniversite

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