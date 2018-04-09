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Sincap Karamel protezine alıştı

Yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralandıktan sonra kolları kesilen Karamel isimli sincap, protezine kısa zamanda uyum sağlayarak eski hareketli günlerine geri döndü.

İHA | 09.04.2018 - 12:39..
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Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralanan Karamel, İstanbul'da  tedavi altına alınmıştı. Geçirmiş olduğu iki zorlu ameliyatın ardından, kolları kesilerek hayata tutunabilen Karamel'e tekerlekli protez kol yapıldı.

Sincap Karamel protezine alıştı

PROTEZİNE UYUM SAĞLADI

Tekerlekli protez kol sayesinde tekrar dik durmaya başlayan sincap Karamel’in alışma süreci sona erdi. Zaman içerisinde vücuduna takılan proteze alışan Karamel, kontrollü bir şekilde hayatına devam etmeye başladı. Uyum sağladığı tekerlekli proteziyle, evde ve bahçede koşuşturan Karamel renkli görüntüler oluşturdu.

Sincap Karamel protezine alıştı VİDEO

 

Sincap Karamel protezine alıştı

Sincap Karamel protezine alıştı

Sincap Karamel protezine alıştı

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