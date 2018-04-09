Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralanan Karamel, İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Geçirmiş olduğu iki zorlu ameliyatın ardından, kolları kesilerek hayata tutunabilen Karamel'e tekerlekli protez kol yapıldı.
PROTEZİNE UYUM SAĞLADI
Tekerlekli protez kol sayesinde tekrar dik durmaya başlayan sincap Karamel’in alışma süreci sona erdi. Zaman içerisinde vücuduna takılan proteze alışan Karamel, kontrollü bir şekilde hayatına devam etmeye başladı. Uyum sağladığı tekerlekli proteziyle, evde ve bahçede koşuşturan Karamel renkli görüntüler oluşturdu.
Sincap Karamel protezine alıştı VİDEO