Sincar’da bin 646 Ezidiye ait ceset bulundu

Irak'ta terör örgütü IŞİD'den geçtiğimiz yıllarda kurtarılan Musul'a bağlı Sincar (Şengal) ilçesinde 31 toplu mezar açıldı. Sincar Kaymakamı Mehma Halil, "Ezidilere ait olduğu tahmin edilen 1646 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu" dedi.
TOPLU MEZAR SAYISI YAKLAŞIK 50
Halil, Ezidi halkın yaşadığı Sincar ilçesinde DEAŞ’tan geriye kalan toplu mezarların sayısının yaklaşık 50 kadar olduğunu tahmin ettiğini söyledi.
SİNCAR 2015'TE KONTROL ALTINA ALINMIŞTI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge gücü, 3 Ağustos 2014’te terör örgütü DAEŞ’in eline geçen Sincar ilçesini, Kasım 2015’te tamamen kontrol altına almıştı.