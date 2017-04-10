taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7200
EURO
3,9396
ALTIN
150,08
PETR
55,3400

Sincar’da bin 646 Ezidiye ait ceset bulundu

Musul'ın batısındaki Sincar'da açılan 31 toplu mezarda bulunan cesetler, terör örgütü IŞİD'in katlettiği Ezidilere ait olduğu ortaya çıktı.

10.04.2017 - 09:40
  1. Haberler
  2. Dünya

d

Irak'ta terör örgütü IŞİD'den geçtiğimiz yıllarda kurtarılan Musul'a bağlı Sincar (Şengal) ilçesinde 31 toplu mezar açıldı. Sincar Kaymakamı Mehma Halil, "Ezidilere ait olduğu tahmin edilen 1646 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu" dedi.

TOPLU MEZAR SAYISI YAKLAŞIK 50

Halil, Ezidi halkın yaşadığı Sincar ilçesinde DEAŞ’tan geriye kalan toplu mezarların sayısının yaklaşık 50 kadar olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

SİNCAR 2015'TE KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge gücü, 3 Ağustos 2014’te terör örgütü DAEŞ’in eline geçen Sincar ilçesini, Kasım 2015’te tamamen kontrol altına almıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

165
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

106
Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

77
Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

77
Igor Tudor yeni sezona hazırlanıyor

Igor Tudor yeni sezona hazırlanıyor

11
Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

23
The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM