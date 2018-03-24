Sincar'daki PKK hedeflerinin koordinatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki gün önce yaptığı açıklamada, "PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi PKK'yı temizlemezse, Sincar'da onları biz temizleriz." demişti.

Bu sözlerin ardından terör örgütü Sincar'dan çekileceklerini açıkladı.

SAVUNMA VE KONTROL NOKTALARI

Ancak terör örgütünün uzun süredir elinde bulundurduğu Sincar ve çevresinde savunma hatları ve kontrol noktaları oluşturduğu tespit edildi.

İşte o hedeflerin koordinatları (Enlem ve Boylam): 36°19'55"N 42°4'12"E







