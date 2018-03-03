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Sındırgı'da CHP'liler Atatürk heykeli için yürüdü

CHP'liler Balıkesir Sındırgı'da 2015 yılında yapılan çevre düzenlemesinde kaldırılan Atatürk heykelinin yerine konulması için yürüdü.

DHA | 03.03.2018 - 16:51..
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Sındırgı'da CHP'liler Atatürk heykeli için yürüdü

Sındırgı Belediyesi tarafından 3 yıl önce gerçekleştirilen çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli kaldırıldı.

Çalışmaların ardından meydana Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele kahramanları Mücahide Makbule Efe ve Mücahit İbrahim Ethem Akıncı'nın bir arada resmedildiği yeni bir rölyef yerleştirildi.

CHP'LİLER ATATÜRK HEYKELİNİN DEPODA OLMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Tuna Demir, meydandaki rölyefte bulunan profilin Ulu Önder'e benzemediğini iddia ederek, meclise verdiği soru önergesinde, kaldırılan Atatürk heykelinin nerede olduğunu sordu. Soru önergesinin ardından, Atatürk heykelinin bir depoda bakımsız halde yer aldığı fotoğrafların ortaya çıkması CHP'lilerin tepkisini çekti.

SLOGAN ATIP, YÜRÜDÜLER

Bugün ilçe binası önünde toplanan partililer, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve CHP Sındırgı İlçe örgütü üyeleri ile "Atatürk’ün askerleriyiz", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıp, İzmir Marşı'nı söyleyerek ile Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada saygı duruşunda bulununan grup, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Sındırgı'da CHP'liler Atatürk heykeli için yürüdü

HEYKELİN YENİDEN YERİNE KONULMASINI İSTEDİLER

Depoya kaldırılan Atatürk heykelinin tekrar Cumhuriyet Meydanı'na konulmasını isteyen partililer adına konuşan CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, "Şehirlerin bir kimliği vardır. İlçelerin bir kimliği vardır. Bu meydanlar şehrin kimliğidir. Bu meydanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli olmak zorunda. Biz törenlerimizi burada Atatürk’ün huzurunda yapıyoruz"dedi.

Sındırgı'da CHP'liler Atatürk heykeli için yürüdü

Kentte artan tepkiler üzerine belediye tarafından Atatürk heykelinin depodan çıkarıldığını belirten Başkan Serkan Sarı, "Belediye Başkanı hızlı bir şekilde heykeli bakıma almış, boyatmış, kutulatmış, sandıklamış ve fotoğrafını bizlerle paylaşıyor. Evet yapması gereken buydu. Bunu bizim söylememize gerek yoktu. Bu saygıyı bu ülkenin her yöneticisi göstermek zorunda. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve nezdinde bütün silah arkadaşlarına saygı göstermek zorundayız. Bugün bu belediyede belediye başkanlığı yapılıyorsa, Atatürk sayesinde yapılmaktadır, Kurtuluş Savaşı'nda kazandığımız zafer sayesinde yapılmaktadır. Bu ülke toprakları bizlere emanet edilmiştir" diye konuştu.

Sındırgı'da CHP'liler Atatürk heykeli için yürüdü

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