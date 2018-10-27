Sinead O'Connor'un sesinden ezan

51 yaşındaki İrlandalı sanatçı O'Connor, Müslüman olduktan sonra sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurdu.

51 yaşındaki şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtti.

EZAN OKUDU

Şarkıcı, yeni ismi Şüheda Davitt ile Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı. O'Connor, 1990'lı yıllarda Katolikliği seçerek Magda Davitt adını almıştı.

Davitt, ayrıca ezanı kendi üslubunda seslendirdiği bir video da paylaştı.

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"TÜM KUTSAL YAZITLAR BİZİ İSLAM'A GÖTÜRÜYOR"

Hristiyanlığı bırakarak İslam'a geçtiğini duyuran Sinead O'Connor, Şüheda Davitt ismini aldı.

"Her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç" diyen O'Connor,"Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullandı.

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Davitt'in başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak altına "Mutlu" notunu paylaşması dikkati çekti. Şüheda Davitt, Bakara Suresi'nde geçen Hazreti Musa'nın "Böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım." sözünü paylaştı.