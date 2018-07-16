Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

Magazin gündemi şu sıralar Mustafa Ceceli, Sinem Gedik ve İntizar üçgeni arasında.

Sinem Gedik ile İntizar'ın aşk yaşadığına dair çekilen gizli görüntüler, Mustafa Ceceli tarafından mahkeme dosyasına eklendi.

Dava dosyasına giren görüntüler, internet üzerinden de dolaşıma sokuldu.

Mustafa Ceceli'nin görüntüleri kendisinin sızdırdığını kabul etmemesinin ardından Sinem Gedik cephesinden de bir açıklama geldi.

AHMET HULUSİ Mİ YAPTIRDI

Gedikli'nin avukatı tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Ceceli'nin hocası olarak bilinen ve Amerika'da yaşayan Ahmet Hulusi işaret edildi.

Mustafa Ceceli, Sinem Gedik ve İntizar aynı karede.

YÜKLEMELER AMERİKA'DAN YAPILIYOR

Açıklamada, "Günlerdir, özellikle ABD'den yükleme ve paylaşım yapılarak devam eden, mahrem içerikli görüntülerin internette ve sosyal medya maceralarında yayılmasına yönelik örgütlü saldırı hareketine karşı, ekip olarak etkin şekilde tarama, takip ve olumsuz içerik kaldırma işlemlerini aralıksız gerçekleştirmek; söz konusu örgütlü harekete karşı ayrıca ilgili savcılığa kapsamlı şekilde suç duyurusu hazırlığı yapmaktayız." ifadelerine yer verildi.

AÇIKLAMANIN TAMAMI