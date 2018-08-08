Sinem Gedik aylar sonra görüntülendi

Mustafa Ceceli'nin 9 yıl evli kaldığı eski eşi Sinem Gedik, dün uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı.

Medyatava'da yer alan habere göre; Geçen ay eşinin açtığı velayet davası ve mahkemeye sunulan şarkıcı İntizar'la çekilen gizli kamera görüntüleri nedeniyle Türkiye gündemine yerleşen Gedik, dün akşamüstü oğlu Arın ve akrabalarıyla sahilde dolaşırken görüldü. Gedik, oğlu scooter'la gezerken bebek arabasıyla onu takip etti.

YÜZÜ HİÇ GÜLMÜYOR

Akrabalarının bebeğini gezdiren Sinem Gedik'in oğluyla yakından ilgilenmesi ve bir dediğini iki etmemesi de fotoğrafları çeken vatantaşların dikkatinden kaçmadı. Bir ara akrabalarıyla soluklanmak için yol kenarında duran ve sohbet eden Gedik'in yüzünün pek gülmediği de görüldü.