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Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama

Sinem Gedikli ile samimi görüntüleri ortaya çıkan İntizar, Mustafa Ceceli'nin yaptığının namussuzluk olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 15:14..
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Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile İntizar arasındaki ilişki magazin gündemine bomba gibi düştü.

CECELİ, GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİ

Sinem Gedik ile boşanma davasındaki dosyaya, ikilinin samimi görüntülerini ekleten Mustafa Ceceli, çocuğunun velayetini istedi.

Yaşananların ortaya çıkmasından sonra İntizar'dan ilk açıklama geldi.

NAMUSSUZ, EDEPSİZ...

Mahremiyete dil uzatmayı, namussuzluk ve edepsizlik olarak nitelendiren İntizar, Mustafa Ceceli'nin bu konular üzerinden kendisini aklamaya çalıştığını söyledi.

Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama

BOŞANALI 1,5 YIL OLDU

İntizar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"İnsanların bedenleri, ruhları, mahremiyetlerine dil uzatılması ahlaksızlık, namuzsuzluk, edepsizlik ve bel altı vurmaktır.

Boşanalı 1.5 yıl oldu. Ve eşinden kendi isteyerek boşandı. Bir başkasıyla evlendi. Boşanması ve yeni evliliği sürecinde prestiji, güvenilirliği kamuoyu önünde kayboldu. İstediği çevrelere giremedi. Şimdi bu konular üzerinden kendini aklamaya çalışıyor.

"EVİN İÇİNE KAMERA KOYUYOR"

O konular son derece bağımsız konulardır. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışamaz.

Üstelik kanunlar önünde büyük suç işliyor. Evin içine kamera koyuyor.

Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama

"İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Eski eşi Sinem Gedik ona dava açtı. Bu süreçte Mustafa'yı sildim, Sinem'e hep destek verdim. Çünkü çok yaralanmıştı ve üzgündü. Bu yüzden intikam almaya çalışıyor. İşte tek derdi bu.

"BENİ BİTİRMEYİ ÇALIŞIYORLAR"

Bir adam evladının annesini böyle bir iddiayla zor duruma düşürür mü? Ben yırtık, çirkef, edepsiz, çığırtkan biri değilim. Hiçbir konuda şov yapmam! Olaylar karşısında haksız da olsam hep susar, başımı öne eğerim.

Tanıyanlar bilir; Yalnızım, garibanım. Kimseye kötülük etmedim. Arkamda büyük güçler yok. Beni bitirmeye çalışıyorlar.

Lütfen insanlar beni korusun."

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