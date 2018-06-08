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Sinem Kobal: Kenan'la aşkımızın tadını çıkarıyoruz

Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal, çok mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 07:25..
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Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Mag dergisinin yeni sayısına röportaj verdi. Oyuncu, iş hayatından evliliğe merak edilen tüm soruları yanıtladı.

Sinem Kobal: Kenan'la aşkımızın tadını çıkarıyoruz

İŞTE SİNEM KOBAL RÖPORTAJINDAN ARA BAŞLIKLAR...

- Küçük yaşlardan bu yana göz önünde olmak, hayatınızı ve karakterinizi nasıl şekillendirdi?

Bana bir disiplin kattı ve daha erken büyümemi sağladı diyebilirim.

"SETTE MUTLU OLMAM LAZIM"

- Bir reklam/dizi veya film projesi geldiğinde hangi kriterlere göre değerlendiriyorsunuz?

- Bu bir ekip işi; dolayısıyla iyi bir işin ortaya çıkması için senarist, yönetmen, yapımcı, oyuncu ortak hayalde buluşuyor mu, ona dikkat etmeye çalışıyorum. Mutlu olacağım bir sette olmak benim için çok önemli. O kadar uzun saatler çalışıyoruz ki, ikinci bir aileniz oluyor bu şekilde.

"DAHA ERKEN"

- Şu an değerlendirdiğiniz projeler var mı?

- Okuduğum, değerlendirme sürecinde olduğum projeler var elbette, ancak henüz bir şey söylemek için erken.

"ÇOK MUTLU VE HUZURLUYUM"

- İş hayatından sıyrılıp özel hayata geçelim biraz...

- Çok mutlu ve huzurluyum, nazar değmesin. Şu an evliliğin ve aşkımızın keyfini çıkarıyoruz. Kenan ile seyahat etmekten çok keyif alıyoruz. Beraber keşfetmek istediğimiz yerler ve kültürler bize yön veriyor. Bazen de doğaçlama tatillerimiz oluyor, onun da keyfi ayrı. Bu yaz Toscana’yı gezme planımız var.

- Kenan İmirzalıoğlu ile birbirinizi izlediğinizde eleştirir ve daha iyisi için yönlendirir misiniz?

- Evet, birbirimize yardımcı olmayı seviyoruz.

"ATA BİNMEK İSTİYORUM"

- Uzun süredir spor yaptığınızı biliyoruz. Şu sıralar hangi spor dalıyla ilgileniyorsunuz?

- Spor yaparken bir şeyler öğrenmeyi tercih ediyorum. Bu yüzden birçok spor dalıyla ilgileniyorum; bu dönem ilgimi daha çok dans çekiyor, pilates ise vazgeçilmezim. Bu sene bir de at binmeyi öğrenmek istiyorum.

Sinem Kobal: Kenan'la aşkımızın tadını çıkarıyoruz

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