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Sinema tutkunları için: Su, Sis ve Toprak

Yeni Türkiye sineması filmlerinde tekrarlı olarak yer alan sis, su ve toprak imgeleri hakkında yazılmış bu kitap, saf sinemasal biçimlerin sezgisel bilgi üretebildiği iddiasını irdelemektedir.

Özel Haber | 27.03.2018 - 17:12..
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su,sis ve toprak

Sinemanın yeri hepimizin hayatında ayrı. Kimimiz perdenin önündekilerle, kimimiz ardındakilerle ilgilenerek seyrediyoruz. Gamze Hakverdi de imgelere ilgi duyup araştırmalarını kitaplaştırmış…

Sinema tutkunları için: Su, Sis ve Toprak

(Gamze Haverdi)

SU, SİS VE TOPRAK

Hakverdi, bu üç imgenin sinemadaki yerini araştırmıştır. Su, ferahlatıcı olduğu kadar kasvetlidir de… Berrak su, insana bir arınma düşü vaat ederken, karanlık suyun perdeye yansıyan görüntüsü, ölümün imgesel izdüşümüne dönüşür.

Sisli havada tüm tarifler, tanımlar, nesneler, yollar ve aslında her şey netliğini kaybeder. Sisli hava, tarif edilmezliğin, gizemin sembolüdür.

Toprak ise, bir annenin şefkatli, geniş kucağıdır. Annenin yokluğunda onun yerine geçen toprak, insan evini yitirdiğinde onun yuvası oluverir. Varlığı, korkuların kaynağını unutturur. Eve dönmenin ya da evden uzaklaşmanın korkusunu da yatıştıran, yine topraktır…

Sinema tutkunları için: Su, Sis ve Toprak

Su, Sis ve Toprak

Gamze Hakverdi

Dipnot Yay.

S.: 184

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Damla Karakuş

[email protected]

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