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Rıza Kıraç'ın 'Sinemanın Temelleri' kitabı raflarda

Yönetmen Rıza Kıraç’ın 'Sinemanın Temelleri' adlı kitabı İthaki Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 13:31..
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Sinemanın Temelleri’nde yönetmen ve senarist Rıza Kıraç sinemanın doğuşundan bugüne kadar geçen süredeki değişimini ele alıyor ve film yapımının inceliklerini okura akıcı bir dille anlatıyor: On üç bölüme ayrılan kitap film kurgusu, görüntü yönetimi, oyuncu ile mekân seçimi ve film eleştirmenliği gibi sinema bileşenlerini masaya yatırıyor.

Rıza Kıraç'ın 'Sinemanın Temelleri' kitabı raflarda

Hem Türkiye ile dünya sinemasının gelişimini hem de film yapımının ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için Sinemanın Temelleri bir başucu kitabı.

Yazar: Rıza Kıraç

Yayınevi: İthaki Yayınları

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Türü: İnceleme, araştırma

Syf: 320

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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