Rıza Kıraç'ın 'Sinemanın Temelleri' kitabı raflarda

Sinemanın Temelleri’nde yönetmen ve senarist Rıza Kıraç sinemanın doğuşundan bugüne kadar geçen süredeki değişimini ele alıyor ve film yapımının inceliklerini okura akıcı bir dille anlatıyor: On üç bölüme ayrılan kitap film kurgusu, görüntü yönetimi, oyuncu ile mekân seçimi ve film eleştirmenliği gibi sinema bileşenlerini masaya yatırıyor.
Hem Türkiye ile dünya sinemasının gelişimini hem de film yapımının ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için Sinemanın Temelleri bir başucu kitabı.
Yazar: Rıza Kıraç
Yayınevi: İthaki Yayınları
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Türü: İnceleme, araştırma
Syf: 320
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