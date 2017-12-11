Okuduğunuz bilim kurgu kitaplarının filmini izlediniz mi?

Okuduğumuz kitabı çok beğendiğimizde içimizde ‘Keşke bunun filmi de yapılsa' diye düşünürüz çoğu zaman. Kitaplarda görmediğimiz karakterleri, kahramanları filmde hayat bulmasını isteriz. Sinemaya uyarlanan 10 bilimkurgu romanın arasında sizin de okuduklarınız vardır mutlaka.

Bunların en bilindiği İrlandalı yazar George Orwell’in 1949 yılında yayımlanmış kült eseri 1984’tür kuşkusuz. Bunun yanında H.G.Wells’in Dünyalar Savaşı, Isaac Asimov’un Ben Robot kitaplarını da sayabiliriz. Sinemaya uyarlanan en iyi 10 bilimkurgu kitabını siz kitapseverler için bir araya getirdik.

GEORGE ORWELL - 1984

İngiliz yazar George Orwell’in 1949 yılında yayımlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş eseri 1984, 1949 yılında yayımlanmıştır. George Orwell kitapları arasında en çok bilinen eserdir.

Yazar: George Orwell

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviri: Celal Üster

Syf: 352

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Filmin tanıtım afişi

ROBERT A. HEİNLEİN - YILDIZ GEMİSİ ASKERLERİ

Yayımlandığından itibaren tartışmalar yaratan Yıldız Gemisi Askerleri ilk kez 2016'da Türkçe'ye çevrilmişti. Çok beğenilen kitabın filmi de daha sonra yapılmıştı.

Yazar: Robert A. Heinlein

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviri: Öznur Özkaya

Syf: 308

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Filmin tanıtım afişi

STANİSLAW LEM - SOLARİS

20. yüzyıl bilimkurgu edebiyatının başyapıtlarından sayılan Solaris, insanlığın bilimle ve başka gezegenlerle ilişkisini ele alıyor

Yazar: Stanislaw Lem

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çeviri: Mehmet Aközer

Syf: 236

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Filmin tanıtım afişi

J. G. BALLARD - GÖKDELEN

Ballard'ın çizdiği distopik dünya korkutucu, şiddet dolu ama gerçek...

Yazar: J.G Ballard

Yayınevi: Sel Yayıncılık

Çeviri: Dost Körpe

Syf: 168

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Filmin tanıtım afişi

RAY BRADBURY - FAHRENHEİT 451

Guy Montag işini seven bir itfaiyeciydi. On yıldır kitap yakıyordu. Gecenin bir yarısında yola çıkışlarını, alevlerin kitapları yutuşunu hiç sorgulamamıştı...

Hiç sorgulamamıştı, insanların korkusuzca yaşadıkları bir geçmişi anlatan o 17 yaşındaki genç kızla karşılaşana dek...

Yazar: Ray Bradbury

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çevirenler: Zerrin Kayalıoğlu, Korkut Kayalıoğlu

Syf: 242

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Filmin tanıtım afişi

PHİLİP K. DİCK - ANDROİDLER ELEKTİRİKLİ KOYUN DÜŞLER Mİ?

1968 senesinde yayınlanan Philip K. Dick tarafından yazılan bilim kurgu romanıdır. Hikaye örgüsü, bir android avcısı Rick Deckard'ın, ikinci bir avcı John İsidore isyancı androidlerin peşinden gitmesi anlatılır.

Yazar: Philip K. Dick

Yayınevi: Altıkırkbeş Basın Yayın

Çevirmen: Mehmet Ada Öztekin

Syf: 290

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D&R

Filmin tanıtım afişi

H. G WELLS - DÜNYALAR SAVAŞI

Uzaylıların kontrolü altındaki İngiltere’de adsız anlatıcının tanıklıkları, insanlığın kaygı verici ümitsizliğinin ve hayatta kalma mücadelesinin karanlık bir portresini çizer.

İnsanlığın Dünya üzerindeki binlerce yıllık hükümdarlığı son mu bulacaktır, yoksa bir kurtuluş ihtimali var mıdır?

Yazar: H.G Wells

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çevirmen: Ali Kaftan

Syf: 296

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Filmin tanıtım afişi

İSAAC ASİMOV - BEN ROBOT

Ünlü bilimkurgu yazarı Isaac Asimov'un bilimkurguya en büyük katkısı Üç Robot Kanunu'dur

Yazar: İsaac Asimov

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviri: Ekin Odabaş

Sfy: 248

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Filmin tanıtım afişi

MARY SHELEY - FRANKENSTEİN

Shelley’nin iki asır önce kaleme aldığı Frankenstein pek çoklarınca ilk bilimkurgu eseri olmasının yanı sıra gotiğin, korkunun hatta romansın bir araya geldiği gerçek bir edebiyat klasiği.

Yazar: Mary Sheley

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviri: Orhan Yılmaz

Syf: 232

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Filmin tanıtım afişi

FRANK HERBERT - DUNE

Yazar: Frank Herbert

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviri: Dost Körpe

Syf: 581

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Filmin tanıtım afişi

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