Okuduğunuz bilim kurgu kitaplarının filmini izlediniz mi?

Okuduğumuz kitabı çok beğendiğimizde içimizde ‘Keşke bunun filmi de yapılsa' diye düşünürüz çoğu zaman. Kitaplarda görmediğimiz karakterleri, kahramanları filmde hayat bulmasını isteriz. Sinemaya uyarlanan 10 bilimkurgu romanın arasında sizin de okuduklarınız vardır mutlaka.
Bunların en bilindiği İrlandalı yazar George Orwell’in 1949 yılında yayımlanmış kült eseri 1984’tür kuşkusuz. Bunun yanında H.G.Wells’in Dünyalar Savaşı, Isaac Asimov’un Ben Robot kitaplarını da sayabiliriz. Sinemaya uyarlanan en iyi 10 bilimkurgu kitabını siz kitapseverler için bir araya getirdik.
GEORGE ORWELL - 1984
İngiliz yazar George Orwell’in 1949 yılında yayımlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş eseri 1984, 1949 yılında yayımlanmıştır. George Orwell kitapları arasında en çok bilinen eserdir.
Yazar: George Orwell
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviri: Celal Üster
Syf: 352
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Filmin tanıtım afişi
ROBERT A. HEİNLEİN - YILDIZ GEMİSİ ASKERLERİ
Yayımlandığından itibaren tartışmalar yaratan Yıldız Gemisi Askerleri ilk kez 2016'da Türkçe'ye çevrilmişti. Çok beğenilen kitabın filmi de daha sonra yapılmıştı.
Yazar: Robert A. Heinlein
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviri: Öznur Özkaya
Syf: 308
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Filmin tanıtım afişi
STANİSLAW LEM - SOLARİS
20. yüzyıl bilimkurgu edebiyatının başyapıtlarından sayılan Solaris, insanlığın bilimle ve başka gezegenlerle ilişkisini ele alıyor
Yazar: Stanislaw Lem
Yayınevi: İletişim Yayınları
Çeviri: Mehmet Aközer
Syf: 236
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Filmin tanıtım afişi
J. G. BALLARD - GÖKDELEN
Ballard'ın çizdiği distopik dünya korkutucu, şiddet dolu ama gerçek...
Yazar: J.G Ballard
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Çeviri: Dost Körpe
Syf: 168
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Filmin tanıtım afişi
RAY BRADBURY - FAHRENHEİT 451
Guy Montag işini seven bir itfaiyeciydi. On yıldır kitap yakıyordu. Gecenin bir yarısında yola çıkışlarını, alevlerin kitapları yutuşunu hiç sorgulamamıştı...
Hiç sorgulamamıştı, insanların korkusuzca yaşadıkları bir geçmişi anlatan o 17 yaşındaki genç kızla karşılaşana dek...
Yazar: Ray Bradbury
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çevirenler: Zerrin Kayalıoğlu, Korkut Kayalıoğlu
Syf: 242
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Filmin tanıtım afişi
PHİLİP K. DİCK - ANDROİDLER ELEKTİRİKLİ KOYUN DÜŞLER Mİ?
1968 senesinde yayınlanan Philip K. Dick tarafından yazılan bilim kurgu romanıdır. Hikaye örgüsü, bir android avcısı Rick Deckard'ın, ikinci bir avcı John İsidore isyancı androidlerin peşinden gitmesi anlatılır.
Yazar: Philip K. Dick
Yayınevi: Altıkırkbeş Basın Yayın
Çevirmen: Mehmet Ada Öztekin
Syf: 290
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Filmin tanıtım afişi
H. G WELLS - DÜNYALAR SAVAŞI
Uzaylıların kontrolü altındaki İngiltere’de adsız anlatıcının tanıklıkları, insanlığın kaygı verici ümitsizliğinin ve hayatta kalma mücadelesinin karanlık bir portresini çizer.
İnsanlığın Dünya üzerindeki binlerce yıllık hükümdarlığı son mu bulacaktır, yoksa bir kurtuluş ihtimali var mıdır?
Yazar: H.G Wells
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çevirmen: Ali Kaftan
Syf: 296
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Filmin tanıtım afişi
İSAAC ASİMOV - BEN ROBOT
Ünlü bilimkurgu yazarı Isaac Asimov'un bilimkurguya en büyük katkısı Üç Robot Kanunu'dur
Yazar: İsaac Asimov
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviri: Ekin Odabaş
Sfy: 248
Kitabı satın almak linki tıklayın:
Filmin tanıtım afişi
MARY SHELEY - FRANKENSTEİN
Shelley’nin iki asır önce kaleme aldığı Frankenstein pek çoklarınca ilk bilimkurgu eseri olmasının yanı sıra gotiğin, korkunun hatta romansın bir araya geldiği gerçek bir edebiyat klasiği.
Yazar: Mary Sheley
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviri: Orhan Yılmaz
Syf: 232
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Filmin tanıtım afişi
FRANK HERBERT - DUNE
Yazar: Frank Herbert
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviri: Dost Körpe
Syf: 581
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Filmin tanıtım afişi
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]