Sinemayla ilgili öne çıkan kitaplar

Sinemayla yakından ilgilenenlerin başucunda bulundurması gereken kitaplar, alanında uzman yazarların kaleme aldıkları yapıtlardan oluşuyor. Hem sinemanın derinlikli tarihini öğreneceksiniz, hem de usta yönetmenlerin filmlerini çekerken nasıl badirelerden geçtiklerine şahit olacaksınız.

Nitekim, sinemayı merkezine alan pek çok kitap mevcuttur. Kitap Ayracı sizler için öne çıkan kitaplardan seçki sunuyor.

YÜCEL ÇAKMAKLI - MİLLİ SİNEMANIN KURUCUSU

Bu kitap, Yücel Çakmaklı'yı geleceğin kuşaklarına tanıtarak tarihe bir not düşmeyi ve ondan bugüne dek esirgediklerimizi geç de olsa geri verebilmeyi amaçlamaktadır.

Yazar: Yücel Çakmaklı

Yayınevi: Küre Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2014

Syf: 334

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HAKAN SAVAŞ - SİNEMA VE VAROLUŞÇULUK

Varoluşçuluk ve Sinema, okurunu sinema sanatının olağanüstülüklerle dolu dünyasında dolaştıran bir kitap.

Yazar: Hakan Savaş

Yayınevi: Sözcükler Yayınevi

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2013

Syf: 384

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MARK BRINDLE - DİJİTAL FİLM YAPIMI

Kamera Çeşitleri, Objektifler, Mikrofonlar, Kompozisyon, Aktüel Çekim Teknikleri , Alan Derinliği, ve birçok detayların yer aldığı kitap, iyi bir kaynak.

Yazar: Mark Brindle

Yayınevi: İnkılap Yayınevi

Çeviren: Ahmet Ilgaz

Baskı yılı: 2013

Syf: 226

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SİNEMA KİTABI

Kitap en sevdiğiniz filmlere yeni bir gözle bakmanızı sağlayacak ve sizi kesinlikle kaçırmamanız gereken sinema harikalarıyla tanıştıracakÇ

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Alfa Yayınları

Baskı yılı: 2016

Syf: 352

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İnkıklap.com.tr

AMERİKAN SİNEMASI

Amerikan Sineması ve Hollywood'un 1900-1914 yılları arasında geçirdiği tüm evreleri çarpıcı olay ve anekdotlarla anlatan kitap, siyah-beyaz dönemin unutulmaz isimlerine ve filmlerine genel bir bakış sunuyor.

Hazırlayan: Durmuş Akbulut

Yayınevi: Kare Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2012

Syf: 168

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GEOFFREY NOWEL SMITH - DÜNYA SİNEMA TARİHİ

"Sessiz Sinema" "Sesli Sinema" ve "Modern Sinema" olarak üç bölümde ele alan kitap, 300 resim ve Bugs Bunny'den İngmar Bergman'a 140 altbölümüyle eşsiz bir başvuru kitabı.

Yazar: Geoffrey Nowel Smith

Yayınevi: Kabalcı Yayınevi:

Çeviren: Ahmet Fethi

Baskı yılı: 2003

Syf: 1007

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THOMAS ASSHEUER - YAKIN PLAN HANEKE

Avusturyalı yönetmen ve senaryo yazarı Michael Haneke, bu kitaptaki söyleşi ve metinlerinde gündelik hayatın mücadele alanlarını acı verici bir derinlikle araştırarak izleyicisini modern toplumun trajedileriyle yüzleştiriyor.

Yazar: Thomas Assheuer

Yayınevi: Agora Kitaplığı

Çeviren: Nazlı Pekkan

Baskı yılı: 2013

Syf: 208

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DÜNYA SİNEMASINDA AKIMLAR

Dünya Sinemasında Akımlar, uzun yıllardır Türkiye'de eksikliği duyulan bir kitap. Çünkü Türkiye'de akımları belirli bir sanat/sinema sosyolojisi içinde anlatan bir kitap yok.

Yazarlar: Steven Jay Schneider, R. Barton Palmer

Yayınevi: Doruk Yayınları

Derleyen: Linda Badley

Baskı yılı: 2016

Syf: 376

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ANDREY TARKOVSKİ - ŞİİRSEL SİNEMA

Tarkovski'den sinemaya bu kitabıyla farklı bir bakış açısı getiriyor.

Yazar: Andrey Tarkovski

Yayınevi: Agora Kitaplığı

Derleyen: Jolun Gianvito

Baskı yılı: 2009

Syf: 245

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SYD FIELD - SENARYO

Çoksatan kitaplarıyla birçok ünlü senariste, senaryo yazım sürecinde rehberlik eden Syd Field, ABD film endüstrisinin içinden biri olarak senarist adaylarına yol göstermeye devam ediyor.

Yazar: Sy Field

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Şerif Erol

Baskı yılı: 2016

Syf: 410

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]