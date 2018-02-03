Sinemayla ilgili öne çıkan kitaplar

Sinemayla yakından ilgilenenlerin başucunda bulundurması gereken kitaplar, alanında uzman yazarların kaleme aldıkları yapıtlardan oluşuyor. Hem sinemanın derinlikli tarihini öğreneceksiniz, hem de usta yönetmenlerin filmlerini çekerken nasıl badirelerden geçtiklerine şahit olacaksınız.
Nitekim, sinemayı merkezine alan pek çok kitap mevcuttur. Kitap Ayracı sizler için öne çıkan kitaplardan seçki sunuyor.
YÜCEL ÇAKMAKLI - MİLLİ SİNEMANIN KURUCUSU
Bu kitap, Yücel Çakmaklı'yı geleceğin kuşaklarına tanıtarak tarihe bir not düşmeyi ve ondan bugüne dek esirgediklerimizi geç de olsa geri verebilmeyi amaçlamaktadır.
Yazar: Yücel Çakmaklı
Yayınevi: Küre Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2014
Syf: 334
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HAKAN SAVAŞ - SİNEMA VE VAROLUŞÇULUK
Varoluşçuluk ve Sinema, okurunu sinema sanatının olağanüstülüklerle dolu dünyasında dolaştıran bir kitap.
Yazar: Hakan Savaş
Yayınevi: Sözcükler Yayınevi
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2013
Syf: 384
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MARK BRINDLE - DİJİTAL FİLM YAPIMI
Kamera Çeşitleri, Objektifler, Mikrofonlar, Kompozisyon, Aktüel Çekim Teknikleri , Alan Derinliği, ve birçok detayların yer aldığı kitap, iyi bir kaynak.
Yazar: Mark Brindle
Yayınevi: İnkılap Yayınevi
Çeviren: Ahmet Ilgaz
Baskı yılı: 2013
Syf: 226
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SİNEMA KİTABI
Kitap en sevdiğiniz filmlere yeni bir gözle bakmanızı sağlayacak ve sizi kesinlikle kaçırmamanız gereken sinema harikalarıyla tanıştıracakÇ
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: Alfa Yayınları
Baskı yılı: 2016
Syf: 352
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AMERİKAN SİNEMASI
Amerikan Sineması ve Hollywood'un 1900-1914 yılları arasında geçirdiği tüm evreleri çarpıcı olay ve anekdotlarla anlatan kitap, siyah-beyaz dönemin unutulmaz isimlerine ve filmlerine genel bir bakış sunuyor.
Hazırlayan: Durmuş Akbulut
Yayınevi: Kare Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2012
Syf: 168
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GEOFFREY NOWEL SMITH - DÜNYA SİNEMA TARİHİ
"Sessiz Sinema" "Sesli Sinema" ve "Modern Sinema" olarak üç bölümde ele alan kitap, 300 resim ve Bugs Bunny'den İngmar Bergman'a 140 altbölümüyle eşsiz bir başvuru kitabı.
Yazar: Geoffrey Nowel Smith
Yayınevi: Kabalcı Yayınevi:
Çeviren: Ahmet Fethi
Baskı yılı: 2003
Syf: 1007
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THOMAS ASSHEUER - YAKIN PLAN HANEKE
Avusturyalı yönetmen ve senaryo yazarı Michael Haneke, bu kitaptaki söyleşi ve metinlerinde gündelik hayatın mücadele alanlarını acı verici bir derinlikle araştırarak izleyicisini modern toplumun trajedileriyle yüzleştiriyor.
Yazar: Thomas Assheuer
Yayınevi: Agora Kitaplığı
Çeviren: Nazlı Pekkan
Baskı yılı: 2013
Syf: 208
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DÜNYA SİNEMASINDA AKIMLAR
Dünya Sinemasında Akımlar, uzun yıllardır Türkiye'de eksikliği duyulan bir kitap. Çünkü Türkiye'de akımları belirli bir sanat/sinema sosyolojisi içinde anlatan bir kitap yok.
Yazarlar: Steven Jay Schneider, R. Barton Palmer
Yayınevi: Doruk Yayınları
Derleyen: Linda Badley
Baskı yılı: 2016
Syf: 376
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ANDREY TARKOVSKİ - ŞİİRSEL SİNEMA
Tarkovski'den sinemaya bu kitabıyla farklı bir bakış açısı getiriyor.
Yazar: Andrey Tarkovski
Yayınevi: Agora Kitaplığı
Derleyen: Jolun Gianvito
Baskı yılı: 2009
Syf: 245
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SYD FIELD - SENARYO
Çoksatan kitaplarıyla birçok ünlü senariste, senaryo yazım sürecinde rehberlik eden Syd Field, ABD film endüstrisinin içinden biri olarak senarist adaylarına yol göstermeye devam ediyor.
Yazar: Sy Field
Yayınevi: Alfa Yayınları
Çeviren: Şerif Erol
Baskı yılı: 2016
Syf: 410
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]