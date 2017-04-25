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Singapur Havayolları pilotu İstanbul'da ölü bulundu

Singapur Havayolları’nda görevli kaptan pilot Helle Seenyen, istirahat için kaldığı Ataköy’de otel odasında ölü bulundu.

25.04.2017 - 15:41
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Hayatını kaybeden ve Avustralya vatandaşı olan pilot Helle Seenyen'in 23 Nisan 2017'de Singapur’dan İstanbul’a gelen uçağı kullandığı öğrenildi. İki gecelik yatı istirahatinden sonra pilot, yarın saat 13.30’daki 8Q-391 sefer sayılı İstanbul’dan Singapur’a gidecek uçağı kullanacaktı. Aynı ekipte bulunan iki hostesin de olaydan duyduğu üzüntü nedeniyle bu sefere katılamayacakları için 1 pilot, 2 hostesin Avrupa’dan acil olarak İstanbul’a getirileceği belirtildi.

Bu arada pilot Seenyen'in öldüğünü duyan ailesinin de ilk uçakla  Singapur’dan İstanbul’a getirileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili olarak gerekli incelemeyi başlattı. Pilotun cenazesi Adli Tıp'a götürüldü.

Singapur Havayolları pilotu İstanbul'da ölü bulundu

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