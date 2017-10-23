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Singapur'da yeni otomobillerin trafiğe çıkışına izin yok

Singapur'da Şubat 2018'den itibaren yeni otomobillerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

23.10.2017 - 14:50
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Küçük bir ada devleti olan Singapur, artan yoğun trafik nedeniyle yeni bir uygulama başlatıyor. Buna göre Şubat 2018'den itibaren yeni otomobillerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

TOPLU TAŞIMA'YA TEŞVİK

Singapur Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Kara Ulaştırma Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Singapur'da Şubat 2018'den itibaren trafiğe yeni otomobil çıkışına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Yolların daha fazla genişletilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, hükümetin gelecek 5 yıl için toplu taşımaya 21 milyar dolarlık yatırım planladığı ifade edildi.

Singapur'da yeni otomobillerin trafiğe çıkışına izin yok

DÜNYA'NIN EN PAHALI ÜLKELERİNDEN

Oldukça küçük bir ada ülkesi olan Singapur'da araba sahipleri, 10 yıllık ruhsat alabiliyor ve sınırlı sayıda olan ruhsatlar ihale yoluyla araç sahiplerine veriliyor. Dünyada araba sahibi olmak için en pahalı ülkelerin başında gelen Singapur'da küçük bir otomobil için ruhsat ücreti 30 bin doları bulabiliyor.

Singapur'da yeni otomobillerin trafiğe çıkışına izin yok

Singapur'da trafik için alınan bu önlem akıllara Türkiye ve İstanbul özelinde yaşanan trafik sorununu getirdi. Özellikle sabah ve mesai saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna karşı alınabilecek bu tazda bir önlem İstanbul'da trafiksiz yaşama merhaba dedirtebilir.

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