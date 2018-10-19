taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6573
Euro
6.4935
Altın
1227.24
Borsa
96819.91
Gram Altın
223.141

Sınıf arkadaşını kanala itti

Tunus'ta taşkınını izlerken; arkadaşı tarafından kanala itilen çocuğun o anları amatör kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 15:44..
  1. Haberler
  2. Dünya

Tunus'ta meydana gelen elzem olayda, taşkını izleyen çocuk, sınıf arkadaşı tarafından kanala itildi. Talihsiz çocuk suda kaybolurken, çevredekiler büyük panik yaşadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis; arkadaşını suya iten çocuğu gözaltına aldı. Herkesin gözleri önünde yaşanan olayda, çocuğun arkadaşını neden ittiği sorgusunda anlaşılması bekleniyor.

Sınıf arkadaşını kanala itti-VİDEO

HABER YOK

Ümitsiz bekleyiş devam ederken, sağlık ekipleri ve özel arama kurtarma ekiplerinin tüm hızıyla kaybolan çocuğu arama çalışmalarıysa hala sürüyor.

Aile olaya sebep olan çocuktan şikayetçi oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2019 ÖTV zamları

2019 ÖTV zamları

875
Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

110
Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

74
HDP'li başkanın PKK'lı oğlu öldürüldü

HDP'li başkanın PKK'lı oğlu öldürüldü

79
Mehmet Ali Erbil'in prof kardeşi: Ameliyat başarılı geçti

Mehmet Ali Erbil'in prof kardeşi: Ameliyat başarılı geçti

33
Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'ın kararına tepki

Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'ın kararına tepki

412
Danıştay'ın öğrenci andı kararına tepki

Danıştay'ın öğrenci andı kararına tepki

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM