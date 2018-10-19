Sınıf arkadaşını kanala itti

1 Değişmeyen Kosova zaferinin Murad'ları Birinci Murad'ın ilk Kosova zaferini Sırplar daha sindirememişken; tarihin bir cilvesi olacak ki; ikinci Kosova zaferini alan Osmanlı hükümdarının adı da Murad’tı.

2 26 dakikada 302 çöp şiş yiyerek rekor kırdı Denizli’de üniversite öğrencisi Büşra Erdoğan, 26 dakikada 302 çöp şiş yiyerek rekor kırdı.

3 ABD’den vatandaşlarına ikinci Irak’a gitmeyin uyarısı ABD, Irak'a seyahat edecek vatandaşlarının terör ve kaçırılma riski ile karşılaşabilecekleri uyarısında bulunarak vatandaşlarını 1 ay içerisinde ikinci kez uyardı.

4 Tarihi kalıntılar bank oldu İstanbul Saraçhane Arkeoloji Parkı'ndaki tarihi kalıntılar, vatandaşlar tarafından bank gibi kullanılıyor. Bazı kalıntılar da tahrip edilmiş durumda.

5 Başkan Erdoğan'dan SOCAR Star Rafinerisi'ne övgüler Başkan Erdoğan Star Rafinerisi'nin açılış töreninden önce yaptığı konuşmada, projenin Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesi olduğunu ve dışa bağımlılığı azaltacağını söyledi.

6 Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılış töreni gerçekleştirildi.