Tunus'ta meydana gelen elzem olayda, taşkını izleyen çocuk, sınıf arkadaşı tarafından kanala itildi. Talihsiz çocuk suda kaybolurken, çevredekiler büyük panik yaşadı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen polis; arkadaşını suya iten çocuğu gözaltına aldı. Herkesin gözleri önünde yaşanan olayda, çocuğun arkadaşını neden ittiği sorgusunda anlaşılması bekleniyor.
Sınıf arkadaşını kanala itti-VİDEO
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Ümitsiz bekleyiş devam ederken, sağlık ekipleri ve özel arama kurtarma ekiplerinin tüm hızıyla kaybolan çocuğu arama çalışmalarıysa hala sürüyor.
Aile olaya sebep olan çocuktan şikayetçi oldu.