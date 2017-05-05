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Sınıfta dehşet: Kız arkadaşını öldürüp intihara kalkıştı

16 yaşındaki Hasan C. sınıfta arkadaşı Nilüfer Acar’ı sınıfta öğrencilerin gözleri önünde tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

05.05.2017 - 10:33
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Olay, Bursa'nın Osmangazi İlçesindeki Hürriyet Anadolu Lisesi’nin üçüncü katında bulunan 10-D sınıfında meydana geldi.

Sınıfta dehşet: Kız arkadaşını öldürüp intihara kalkıştı

Bu sabah okula gelerek üçüncü kattaki sınıfa çıkan Hasan C., iddiaya göre ders başlamadan önce bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Nilüfer Acar’ı “Gel bakayım buraya” diyerek tahtanın önüne çağırdı.

"HER ŞEY BURAYA KADAR" DİYE BAĞIRDI

Nilüfer Acar, tahtanın önüne geldiğinde tabancasını çıkararak “Her şey buraya kadar” diye bağırarak Hazan C., genç kızın başına tek  el ateş etti. Sınıf arkadaşlarının gözleri önünde Nilüfer Acar’ı vuran Hasan C. daha sonra tabancayı kendisine doğrultarak ateş etti.

Sınıfta dehşet: Kız arkadaşını öldürüp intihara kalkıştı

Sınıf kan gölüne dönen sınıfta büyük panik yaşayan arkadaşları durumu hemen öğretmenlere haber verdiler.  Nilüfer Acar, olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Hasan C.  de Çekirge Devlet Hastanesi ‘ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sınıfta dehşet: Kız arkadaşını öldürüp intihara kalkıştı

Olay nedeniyle okul tatil edilirken, sınıfta iki boş kovan bulundu.
Bu arada,  Hasan C.'nin sınıfın erkek öğrencilerinin görüştüğü whatsapp grubuna “Nilüfer’i vurmaya geliyorum” yazdığı ortaya çıktı ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sınıfta dehşet: Kız arkadaşını öldürüp intihara kalkıştı

Sınıfta dehşet: Kız arkadaşını öldürüp intihara kalkıştı

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