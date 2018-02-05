taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.853
USD
3,7669
EURO
4,6760
ALTIN
161,71
PETR
68,0700

Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

Afrin harekatı kapsamında sınırın sıfır noktasına çok sayıda tank, askeri araç, zırhlı personel taşıyıcıları sevk edildi.

AA | 05.02.2018 - 19:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/PKK-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TOPÇU BİRLİKLERİ BOMBALIYOR

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birliklerince vuruluyor.

Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

SINIRA SEVKİYAT

Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgeden dumanlar da yükseliyor. Öte yandan, harekat kapsamında kente gelen çok sayıda tank, askeri araç, zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat kamyonları da güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

81
Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

426
İtalyan polislerinden terör yanlılarına dayak

İtalyan polislerinden terör yanlılarına dayak

255
CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

91
ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

172
Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

113
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM