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Sınır duvarının yarısı tamamlandı

TOKİ'nin Türkiye-Suriye sınırında inşa ettiği "güvenlik duvarı" inşaatının yaklaşık yüzde 50'si hazır. Kalan kısım için çalışmalar sürüyor.

26.02.2017 - 10:48
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Sınır duvarının yarısı tamamlandı

TOKİ Başkanı Ergün Turan, 511 kilometrelik Suriye sınır duvarının tamamının ihale edildiğini söyledi.

Turan, "Duvarın yarıdan fazlasının inşaatı tamamlandı. Ayrıca duvar dışında yaklaşık 260 kilometre yol ve 160 kilometre duvar montajı yaptık." dedi.

SINIRA ÖRÜLEN DUVARDAN KARELER - TIKLA

2 METRE GENİŞLİK, 3 METRE YÜKSEKLİK

Sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarların üzerine jiletli tel çekildiğini ve örülen sınır duvarının "portatif" olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti: "İmal ettiğimiz duvarlar 3 metre. Beton duvarın üzerinde 1 metre jiletli tel olmak üzere toplam 4 metre yüksekliğinde . Duvarın kalınlığı 30 santimetre. Duvarı yarın başka bir yere taşıyabilecek şekilde inşa ediyoruz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek dayanıklı beton kullanıyoruz. TOKİ olarak sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyoruz."

Sınır duvarının yarısı tamamlandı

Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolu ve gözetleme kulesi inşa ettiklerini de belirten Turan, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesine 6 il sınırında toplam 4 metre yüksekliğinde 511 bin 794 metre uzunluğunda duvar, yol ve muhtelif sayıda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı imal edildiğini kaydetti.

Sınır duvarının yarısı tamamlandı

221 KİLOMETRE KALDI

Turan, "Şimdiye kadar Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak il sınırlarında 290 kilometrelik duvar yapımının inşaatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 221 kilometrelik kısmının da inşaat çalışmaları devam ediyor ve en kısa zamanda tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

Sınır duvarının yarısı tamamlandı

Turan, duvarın prefabrik olduğuna dikkati çekerek, inşa edilen duvarların taşınarak Suriye sınırına yerleştirdiğini aktardı.

"DUVARLARI TAŞIYIP İSTEDİĞİMİZ AMAÇLA YENİDEN KULLANABİLİRİZ"

Duvarın, ağırlıkları 7-8 ton gelen parçalardan oluştuğunu ifade eden Turan, "Güvenlik sorunu ortadan kalktığında duvarları taşıyıp başka bölgelerde istediğimiz amaçla yeniden kullanabiliriz. Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. Neredeyse her gün 2,5-3 kilometre duvar ve yol yaparak ilerliyoruz. Duvarın tamamlanması ile sınırımız daha güvenli hale gelecektir." dedi.

Sınır duvarının yarısı tamamlandı

Turan, 511 kilometrelik sınır duvarının 97,2 kilometresinin Hatay'da, 67,4 kilometresinin Kilis'te, 38,1 kilometresinin Gaziantep'te, 194,8 kilometresinin Şanlıurfa'da, 66,8 kilometresinin Mardin'de ve 47,3 kilometresinin Şırnak'ta yapıldığı bilgisini verdi.

Sınır duvarının yarısı tamamlandı

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