Sinir gazı nedir

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde eski casus Skripal ve kızı Yulia'ya düzenlenen sinir gazı saldırısıyla gündem bir anda değişti.

SİNİR GAZI İKİYE AYRILIYOR

Bu saldırıyla birlikte sinir gazı ile ilgili bilgiler de gündemdeki yerini aldı. Sİnir gazı öncelikle G ve V olmak üzere 2’ye ayrılıyor. G grubunda (GA) tabun, (GB) sarin, (GD) soman gazları, V grubunda ise Vx gazı bulunuyor.

GÖRMEDE BULANIKLIĞA NEDEN OLUR

Sinir gazına maruz kalan kişiler ilk olarak miosis ve görmede bulanıklık yaşar. Ardından da frontal bölgede ağrı, göğüste basınç hissi, öksürük ve burun akması gibi belirtiler hisseder.

ÖLÜMLE SONUÇLANIR

Bu belirtiler daha da artar. Salya akması, bronkospazm, kaslarda kasılma ve çekilmeler, miksiyon ve defekasyon reflekslerinin kaybı, kan basıncı düşmesi, bradikardi, solunum felci gibi durumların ardından ölümle sonuçlanır.

TEDAVİSİ

Tedavi sürecinde ise panzehir bulunmalı ve solunum desteği sağlanmalı.