Sınır güvenliğinde yeni dönem ekimde başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır güvenliğini sağlamak için ekim ayında gözetleme balonları kullanacak. Kuvvetli rüzgarlara dayanıklı gözetleme balonlarında radar ve yüksek çözünürlüklü kamera bulunacak. Hafif silahlardan etkilenmeyecek balonlar, 2 bin metre yükseklikte duracak.

GÖRÜNTÜ VE BİLGİ AKIŞI SAĞLAYACAK

Gözetleme balonlarından yerdeki istasyonlara kesintisiz görüntü ve bilgi akışı olacak. Konuyla ilgili çalışmalarına başlayan Milli Savunma Bakanlığı, gözetleme balonlarına ilişkin hizmet alımı sözleşmesini haziran ayında imzalamayı planlıyor.

Türk mühendislerce geliştirilen ve milli imkanlarla üretilen gözetleme balonları, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığının da kullanımına sunulacak. Alınacak 7 balonun bordo bereliler tarafından özel operasyonlarda istihbarat sağlamak için kullanılması da planlanıyor.