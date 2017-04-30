taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5521
EURO
3,8707
ALTIN
144,85
PETR
51,8300

Sınır güvenliğinde yeni dönem ekimde başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini sağlamada özel üretilecek gözetleme balonları kullanmayı planlıyor.

30.04.2017 - 12:42
  1. Haberler
  2. İç Haber

h

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır güvenliğini sağlamak için ekim ayında gözetleme balonları kullanacak. Kuvvetli rüzgarlara dayanıklı gözetleme balonlarında radar ve yüksek çözünürlüklü kamera bulunacak. Hafif silahlardan etkilenmeyecek balonlar, 2 bin metre yükseklikte duracak.

GÖRÜNTÜ VE BİLGİ AKIŞI SAĞLAYACAK

Gözetleme balonlarından yerdeki istasyonlara kesintisiz görüntü ve bilgi akışı olacak. Konuyla ilgili çalışmalarına başlayan Milli Savunma Bakanlığı, gözetleme balonlarına ilişkin hizmet alımı sözleşmesini haziran ayında imzalamayı planlıyor.

Türk mühendislerce geliştirilen ve milli imkanlarla üretilen gözetleme balonları, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığının da kullanımına sunulacak. Alınacak 7 balonun bordo bereliler tarafından özel operasyonlarda istihbarat sağlamak için kullanılması da planlanıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kısmetse Olur KHK sonrası yayından kaldırıldı

Kısmetse Olur KHK sonrası yayından kaldırıldı

506
Ahmet Hakan: Tarikat düşmanları bunu düşünemezdi

Ahmet Hakan: Tarikat düşmanları bunu düşünemezdi

222
ABD askerleri YPG'li teröristlerin cenazesine katıldı

ABD askerleri YPG'li teröristlerin cenazesine katıldı

67
ABD'nin zırhlı araçları Türkiye sınırında

ABD'nin zırhlı araçları Türkiye sınırında

133
Le Pen'in korumalarından gazeteciye şiddet İZLE

Le Pen'in korumalarından gazeteciye şiddet İZLE

52
Zehra gecelerde, Aleyna Tilki estetik yaptırdı

Zehra gecelerde, Aleyna Tilki estetik yaptırdı

42
Mahsun Kırmızıgül yeni rolü için servet istedi

Mahsun Kırmızıgül yeni rolü için servet istedi

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM