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Sınır hattında görev yapan askerlerin morali yüksek

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan askerlerin morallerinin yüksek tutulması için her türlü imkan sağlanıyor.

27.01.2017 - 11:38
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Sınır hattında görev yapan askerlerin morali yüksek

Türkiye- İran ve Irak sınırında bulunan 2'nci Hudut Taburu Mirgesav Üs bölgesinde gece gündüz hudut güvenliği için pusu, keşif, gözetleme ve dinleme yapan Mehmetçik, görev dönüşü kendileri için 2807 rakımlı Mirgesav üs bölgesine kurulan modern ve yüksek güvenlikli konteynerlerde dinlenip sosyal etkinliklerini yapabiliyor.

Sınır hattında görev yapan askerlerin morali yüksek

GÜNEŞ PANELLERİ

Mirgesav Dağı'nın zirvesine son model konterynerlerle kurulan üs bölgesinde elektrik enerjisi, güneş panelleri ve jeneratörlerle elde ediliyor. Klimalarla ısıtılan konteynerlerde konfor sağlanırken, sıcak su imkanı ve her öğün sıcak yemeğin çıktığı üs bölgesinde, Mehmetçik görev dönüşü dinlenme saatlerinde satranç oynayıp, kitap okuyup film izleyebiliyor. Ayrıca açık lise okuyan öğrencilere kaynak kitap sağlandığı gibi çalışma imkanı da veriliyor. Açık lise okuyan askerler, Tekeli bölgesindeki diğer öğrencilerle birlikte sınava Tekeli 2. Hudut Taburu'da giriyor.

Sınır hattında görev yapan askerlerin morali yüksek

KAR SUYUYLA TEMİZLİK VE BANYO

Zor doğa şartlarında vatan savunması yapan Mehmetçik, Mirgesav Dağı zirvesinde bu zorlu doğa şartlarını lehine çevirebiliyor.  Günlerce yağan ve kalınlığı metrelerce olan kar, Mehmetçik için aynı zamanda hayat kaynağı oluyor. Şemdinli 34'ncü Hudut Tugay Komutanlığı'nın geliştirdiği projeyle suyun az olduğu bölgede kar suları bir sistem sayesinde eritilerek depolara aktarılıyor. Elde edilen litrelerce su üs bölgesinde temizlik ve banyo ihtiyacı için kullanıyor.

Sınır hattında görev yapan askerlerin morali yüksek


Sınır hattında görev yapan askerlerin morali yüksek

Sınır hattında görev yapan askerlerin morali yüksek

Sınır hattında görev yapan askerlerin morali yüksek

Sınır hattında görev yapan askerlerin morali yüksek

Sınır hattında görev yapan askerlerin morali yüksek

Sınır hattında görev yapan askerlerin morali yüksek

Sınır hattında görev yapan askerlerin morali yüksek

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