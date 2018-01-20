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Sınır hattındaki mahallelinin bayrak duyarlılığı

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan Türk bayrağı gece fırtınanın etkisiyle devrildi. Bugün vatandaşlar bayrağı yerine dikmek için seferber oldu.

AA | 20.01.2018 - 15:35..
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Hatay'ın Hassa ilçesinde, Suriye sınırına yakın Sugediği Mahallesi'ndeki tepeye vatandaşlar tarafından geçen yıl dikilen ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bayrak direği, vatandaşlar tarafından yerine dikildi.

Sınır hattındaki mahallelinin bayrak duyarlılığı

GECE FIRTINANIN ETKİSİYLE DEVRİLDİ

Yaklaşık bir yıl önce mahalle sakinleri tarafından Ziyaret Tepesi'ne konuşlandırılan bayrak direği, gece fırtınanın etkisiyle devrildi. Bunun üzerine seferber olan mahalle sakinleri, Türk bayrağının dalgalandığı direği yeniden yerine dikti.

Sınır hattındaki mahallelinin bayrak duyarlılığı

YENİDEN YERİNE DİKİLDİ

Vatandaşlardan Ahmet Asan yaptığı açıklamada, Türk bayrağının yaklaşık bir yıldır direkte dalgalandığını söyledi. Sınıra en yakın mahalle olduklarını belirten Asan, "Direği, yaklaşık 150 metre mesafedeki tepeye sürükleyerek çıkarmıştık. Direğin ağırlığı yaklaşık 100 kilogram geliyor. Uzunluğu ise 6 metre civarında." dedi.

Hüseyin Asan ise mahalledeki gençlerle tepeye çıktıklarını anlattı. Asan, bayrak direğini yoğun çabalar sonucunda yeniden yerine diktiklerini ancak yeni bir direk istediklerini de kaydetti.

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