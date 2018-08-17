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Sınır kapılarında gurbetçilerin dönüş hareketliliği

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu nedeniyle, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor.

DHA | 17.08.2018 - 14:08..
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Sınır kapılarında gurbetçilerin dönüş hareketliliği

Avrupa'da yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenler ise dönüş yolcuğuna geçti.

Karayoluyla gelerek dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih edenler gümrükte yoğunluğa neden oldu.

Sınır kapılarında gurbetçilerin dönüş hareketliliği

SAATTE EN AZ 150 ARAÇ ÇIKIŞ YAPIYOR

Kapıkule'den çıkış için sıraya girenler gümrüğün dışında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve perşembe ile pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek daha rahat geçiş gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Sınır kapılarında gurbetçilerin dönüş hareketliliği

"4 SAATTİR KUYRUKTAYIZ"

Yaklaşık 33 derecelik havada Kapıkule gümrüğü önünde bekleyen gurbetçilerden Cihan Sağlam, ilk kez karayolunu tercih ederek Türkiye'ye tatile geldiğini ifade ederek, "İzin bitti Almanya'ya döneceğiz, 4 saattir kuyruktayız. Ben orada doğdum her yaz tatile geliyorum. İlk defa araçla geldim ama bu sefer son olacak herhalde. Gelirken iyiydi, ancak dönüşte kuyruğa kaldık, 24 saat yolculuk yapacağız." dedi.

Sınır kapılarında gurbetçilerin dönüş hareketliliği

Ailesiyle birlikte Türkiye'de tatil yaptıktan sonra Almanya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Ali Eken, her yıl geldiğinde kuyruklarda beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yetkililerin kuyruklara çözüm bulunmasını isteyen Eken, uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle karayolunu tercih ettiğini ancak her geldiğinde kuyrukta saatlerce beklemek durumda kaldığını ifade etti.

Sınır kapılarında gurbetçilerin dönüş hareketliliği

4 SAATTE 4 BİN 244 ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 4 saatte sadece Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 4 bin 244 aracın çıkışı yapılırken, 2 bin 307 aracın da Türkiye'ye girişi sağlandı.

Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

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