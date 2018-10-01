Sınır kapılarında tır kuyruğu sürüyor

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa yanıt verememesi nedeniyle sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

KAPIKULE'DE 14 KİLOMETRE KUYRUK

Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 7 kilometre ölçüldü.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 560, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde ise yaklaşık 280 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır şoförü Muhsin Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan aldığı yükü Almanya'ya götürdüğünü söyledi.

"SON ZAMANLARDA KUYRUKLAR DAHA DA ARTTI"

Kapıkule'de oluşan kuyrukta 24 saattir beklediğini belirten Hüseyin, "Kuyrukta sıralar bir ya da iki gün sürüyor. Uykusuz kalıyoruz, tuvalet ihtiyacımız oluyor, kuyrukta beklerken zorlanıyoruz. Ya Bulgar çalışmıyor ya da bizden kaynaklı sorun olabiliyor. Son zamanlarda kuyruklar daha da arttı. Çalışmayan gişeler de çalışsa tır kuyruğu olmaz. Yetkililerden bir an önce bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Tır sürücüsü Burcu Çalbaba da dün saat 13.00'ten bu yana kuyrukta beklediği ifade etti.

"BU SOLLAMA SORUNU SADECE TÜRKİYE'DE VAR"

Sınır kapısındaki yoğunluğun devam ettiğini anlatan Çalbaba, "Sollamalardan bıktık, yabancı tırların ve termoking tırların sollamasından bıktık. Yani böyle bir şey hiçbir kapıda yok. Bulgar'dan sonra hiçbir kapıda sollayamıyorsun. Bu sollama sorunu sadece Türkiye'de var. Kapıda hangi taraf çalışmıyor bilmiyoruz." dedi.

Tır şoförü Alahverdi Gülizade ise İran'dan aldığı yükü Romanya'ya götürdüğünü aktardı. Kuyrukta sıkıntılar çektiklerini dile getiren Gülizade, "Uykusuz kalıyoruz, yemek yemeye gidemiyoruz, hamam ve tuvalet sorunumuz oluyor. Başka kapılarda böyle kuyruk olmuyor." şeklinde konuştu.