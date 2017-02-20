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Sınır kapısında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda taramaya yönlendirilen kamyonetten 100 bin adet uyuşturucu hap çıktı.

20.02.2017 - 11:35
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Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen S.K idaresindeki kamyonet kantar tartımında tonaj farkı çıkması üzerine X-ray taramasına yönlendirildi.

SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Tarama hangarına gitmesi gereken sürücü S.K, aracını gümrük sahasının başka bölümüne park ederek kaçmaya çalıştı.

Sınır kapısında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, şüpheliyi gümrüklü sahadan çıkmak üzereyken yakaladı. Şüphelinin sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine araçta arama yapıldı.

SPOR ÇANTADAN 100 BİN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Narkotik dedektör köpeği Benga'nın tepki verdiği araçtaki spor çantasında 100 bin uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan sürücü S.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sınır kapısında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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