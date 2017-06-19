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Sınır kapısında bayram yoğunluğu

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bölümü, geçen salı gününden itibaren sınır kapısından ülkelerine geçiş yapıyor.

19.06.2017 - 12:49
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Sınır kapısında bayram yoğunluğu

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına giden Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra Öncüpınar Gümrük Sahası'ndaki Suriye plakalı otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.

Sınır kapısında bayram yoğunluğu

Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi yaptığı açıklamada, gümrük kapısındaki sağlanan kolaylıklardan dolayı Türk yetkililere teşekkür etti.

YÜZDE 10'U GERİ DÖNMEYECEK

Kasımi, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası bölgede güven ve huzurun hakim olmaya başladığını ifade ederek, "Şu ana kadar çocuklar dahil gelenlerin sayısı 25 bin 554 oldu. Bu sayının bayrama kadar 50 bin olmasını bekliyoruz. Artık buralar eskisi gibi değil güvenli bölge. Şu anda bayram için gelenlerin yaklaşık yüzde 10'u geri dönmemek için Türkiye kimliklerini bize teslim etti." dedi.

Sınır kapısında bayram yoğunluğu

TÜRKİYE'DE 4 MİLYON MÜLTECİ VAR

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon mültecinin barındığını ve Türkiye'nin dünya genelinde en fazla sığınmacı ağırlayan ülke olduğunu açıklamıştı.

Sınır kapısında bayram yoğunluğu

Sınır kapısında bayram yoğunluğu

Sınır kapısında bayram yoğunluğu

Sınır kapısında bayram yoğunluğu

Sınır kapısında bayram yoğunluğu

Sınır kapısında bayram yoğunluğu

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