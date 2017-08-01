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Sınır kapısında otomobilin bagajından kadın çıktı

Artvin'in Hopa İlçesi Sarp Sınır Kapısı’nda, bir otomobilde yapılan aramada, Kırgızistanlı A. M. yakalandı.

01.08.2017 - 20:21
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Türkiye’ye giriş yapmak için dün akşam saatlerinde Sarp Gümrük Kapısı’na gelen Gürcistan uyruklu M.M. yönetimindeki OV 811OV plakalı otomobilden şüphelenen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, araçta arama yaptı.

ÖZEL BÖLMEDE SAKLANDI

Aramada ekipler, otomobilin bagaj kısmına yapılan özel bölmede gizlenen bir A.M. adlı kadınla karşılaştı. Özel bölmeden çıkartılan ve vize ihlali bulunduğu tespit edilen Kırgızistan uyruklu A.M.'nin sorgusunun ardından sınırdışı edileceği bildirildi.

Sınır kapısında otomobilin bagajından kadın çıktı

Sınır kapısında otomobilin bagajından kadın çıktı

Sınır kapısında otomobilin bagajından kadın çıktı

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